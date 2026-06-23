Salen a la luz los motivos de la ruptura de Ana Mena y Óscar Casas mientras ella se refugia en su nueva casa

Ayer saltó a la luz la noticia de la inesperada ruptura entre Ana Mena y Óscar Casas tras casi dos años de relación sentimental, marcando el inicio de una etapa de profundos cambios para la cantante. Tal y como adelantó el periodista Javier Hoyos, la pareja ha decidido poner punto final a su historia, y aunque inicialmente no se explicaron los motivos, la periodista Leticia Requejo ha aportado contexto sobre la situación en el espacio El Tiempo Justo. Según ha explicado la colaboradora, las apretadas agendas profesionales de ambos artistas han terminado por desgastar un vínculo condicionado por la falta de tiempo, el ritmo vertiginoso y la distancia física, factores que habrían enfriado una relación que hasta hace poco parecía atravesar una etapa estable.

Por un lado, Óscar Casas ha estado completamente centrado en el rodaje de la producción A Puño Descubierto, un proyecto que le ha mantenido a caballo entre Barcelona y Gran Canaria. Mientras tanto, la intérprete de Estepona, de 29 años, ha vivido uno de sus mejores momentos a nivel laboral, completamente inmersa en su gira de verano y volcada en la promoción de Pa Ti Toa, su reciente y exitosa colaboración junto a Lola Índigo. A pesar de la separación, la ruptura se ha producido en buenos términos y simplemente la distancia ha hecho que cada uno vaya por su lado. Por su parte, la colaboradora Sandra Aladro ha subrayado, manteniendo cierto misterio y sin entrar en más detalles, que Ana Mena está muy contenta.

Ante este nuevo escenario vital, la cantante ha tomado una decisión de calado y se ha mudado de manera definitiva a su nuevo hogar. Según informa Vanitatis, se trata de una lujosa propiedad unifamiliar de grandes dimensiones situada en una exclusiva urbanización de Las Rozas, al noroeste de la capital madrileña; un entorno rodeado de naturaleza y no apto para cualquier bolsillo que la artista ya ha reconvertido en su fortín.

El chalet cuenta con todas las comodidades necesarias para hacerle la vida más confortable, incluyendo un amplio jardín ideal para estrenar este verano, una piscina de lujo y una terraza idónea para organizar cenas con amigos.

Una de las máximas que ha buscado Ana Mena a la hora de decantarse por este inmueble tiene que ver con la privacidad y la seguridad, algo que queda garantizado en la zona gracias a un estricto control de entrada que protege la intimidad de todos sus habitantes. Curiosamente, la mudanza esconde una llamativa anécdota que vincula de forma indirecta su nueva residencia con su pasado sentimental. El nuevo chalet se encuentra situado a apenas quince minutos de distancia en coche de la casa de la familia Casas, ubicada en la urbanización de Los Peñascales, en el municipio serrano de Torrelodones.

De este modo, el nuevo e íntimo refugio de la artista se localiza a muy poca distancia de la vivienda de sus ya exsuegros, un lugar donde Ana Mena pasó largas horas, tardes y veladas rodeada de los seres queridos de Óscar Casas durante el tiempo que duró su noviazgo.