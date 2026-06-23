Sheila Casas se pronuncia tras la inesperada ruptura de su hermano Óscar y Ana Mena: "Se quieren mucho"

El mundo del corazón se ha quedado impactado ante la separación más inesperada y sorprendente. Ana Mena y Óscar Casas han puesto punto final a su relación sentimental a punto de celebrar su segundo aniversario. Aunque la noticia ha trascendido ahora, el entorno cercano de la pareja ha deslizado que la ruptura se produjo hace ya un mes de mutuo acuerdo y de forma totalmente cordial.

Mientras los dos protagonistas de esta historia de amor guardan absoluto silencio, la primera en dar la cara ha sido Sheila Casas. La hermana del actor se ha pronunciado sobre el delicado momento personal que atraviesa Óscar, dejando claro que el cariño entre ambos sigue intacto a pesar de la distancia: "Los dos son maravillosos y los dos se quieren mucho", ha confesado con total naturalidad.

Las razones del distanciamiento: agendas incompatibles

La ruptura ha pillado por sorpresa a sus seguidores, ya que la complicidad de la cantante malagueña y el actor era más que evidente en cada una de sus apariciones públicas. Sin embargo, las razones del adiós nada tienen que ver con terceras personas, sino con la exigencia de sus respectivas carreras profesionales.

El ritmo frenético de sus agendas laborales les habría impedido pasar tiempo juntos en los últimos meses. Ambos se habrían dado cuenta de que, en esta etapa de sus vidas, sus proyectos profesionales requieren el 100% de su atención, por encima de su vida sentimental.

Máxima cordialidad en la familia

A su paso ante las cámaras, Sheila Casas ha querido transmitir tranquilidad sobre el estado anímico de su hermano: "Óscar está muy bien, todos muy bien, sí", ha revelado con una sonrisa.

Aunque la abogada e influencer ha intentado mantenerse al margen en un primer momento asegurando que "no me voy a pronunciar de esto porque no me compete a mí, así que lo siento", finalmente no ha podido evitar deshacerse en elogios hacia su ya excuñada. Sus palabras confirman que, a pesar de que el noviazgo ha llegado a su fin, la ruptura se ha sellado desde el respeto mutuo y el afecto que siempre se han tenido.