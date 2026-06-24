Carlos Alcaraz y Ana Mena, la fantasía que podría ser

Este miércoles destacan sobre las demás noticias de las revistas unas fotografías que publican Diez Minutos y Semana y que nos hacen sonreír ante la posibilidad de que haya algo entre sus protagonistas. No hay nada más que un saludo, unas sonrisas y un cruce de miradas. Pero fantaseamos con la hipótesis de que pueda surgir algo más.

Ana Mena (29) y Carlos Alcaraz (23) se encontraron hace unos días en en la grada del torneo de pádel Reserve Cup, en Marbella, y su saludo ha generado todo tipo especulaciones. El hecho de que ambos se mostrasen muy cariñosos y que los dos estén solteros (ella ha terminado hace apenas un mes su relación con el actor Óscar Casas), nos hace fantasear con la idea de que surja algún tipo de relación. Además, parece que hace años tuvieron un tonteo que no llegó a más.

Semana insiste con la dolencia de Luis MIguel: el cantante se recupera ya en su casa

La revista Semana aporta nuevos datos sobre la recuperación de Luis Miguel después de haber estado ingresado en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York recuperándose de una dolencia que le ha hecho pasar por la planta de cardiología.

Según esta publicación, el cantante pudo marcharse a casa la tarde-noche del pasado domingo 21 de junio. Puso rumbo a México para seguir allí su recuperación y se espera que su novia, Paloma Cuevas, viaje hasta allí para verle en breve, ya que estos últimos días ha podido ser vista en España. Concretamente el jueves 18 de junio estaba en la clínica madrileña del dermatólogo Pedro Jaén, según hemos sabido en la Crónica Rosa de Es La Mañana de Federico.

Dice Semana que Paloma ha estado todo este tiempo yendo y viniendo a los Estados Unidos, y quizá su presencia en Madrid quita algo de hierro a todo este asunto de la salud del mexicano. Pero la revista insiste en que la recuperación del artista será muy lenta y requiere de mucho reposo, además de seguimiento por parte de su equipo médico, capitaneado por el prestigioso cardiólogo Valentín Fuster.

Manuel Filiberto de Saboya fotografiado con una joven misteriosa

Semana ha cazado al príncipe italiano en Milán en una actitud que la revista describe como "muy cómplice" con una joven morena "de rasgos exóticos". Los dos salieron a comer al restaurante Nobú, y tras la velada pasearon "muy juntos y sonrientes hasta un taxi y se perdieron por las calles de la ciudad italiana".

Se supone que estas fotos son la prueba de que su relación sentimental con Adriana Abascal ha terminado de manera definitiva. El italiano proclamó en abril su amor por la mexicana a la vez que anunciaba su divorcio de la actriz Clotilde Courau, la madre de sus hijos. Era una manera de explicar que se habían reconciliado tras una crisis provocada, al parecer, por su negativa a separarse de la francesa. Las fotos de este miércoles podrían suponer la ruptura total de la pareja.

Paz Vega vuelve a la prensa rosa para hablar de su resurgimiento

Paz Vega, una de esas actrices que tuercen el morro cuando de prensa del corazón se trata, habla este miércoles en Hola de su reciente separación. Es justo recordar que la intérprete ha recurrido a esta cabecera en ocasiones anteriores. Nos ha presentado a sus tres hijos en diferentes portadas y hace unas semanas explicó que se estaba divorciando. Ahora nos hable de "su nueva vida", una vida de la que, leemos, "ha decidido tomar el control".

Aprovechando que ha viajado con su hija Ava a Venecia para hacer una campaña de publicidad de una firma de joyas, Paz tira de metáforas para describir su trayectoria: "Creo que el brillo se va encontrando a cada paso que una va dando. Y siempre todo se puede pulir más". Y mientras mezcla frases que parecen proverbios chinos con nociones sobre el Renacimiento italiano, va contando que se está reconstruyendo emocionalmente tras su divorcio.

Dice que haber cumplido los 50 ha hecho que "todo se alinee". "Es como si se disipara una nube delante y de repente ves todo con una claridad meridiana". Pero después de seis páginas de entrevista los lectores seguimos sin saber qué ha provocado realmente su ruptura con Orson Salazar tras 25 años de relación y tres hijos o cómo va a afrontar sus problemas económicos.

"Soy una persona en movimiento, más que en búsqueda" o "más que en tránsito, estoy en transición", se unen a frases del tipo a "He decidido tomar el control de mi vida, dirigirme a mi misma". Todo un refrito de pensamientos dignos de un manual de autoayuda.

Semana accede al rodaje de la serie sobre Rocío Jurado

Semana publica fotografías exclusivas de la serie que Boomerang TV está rodando para Televisión Española sobre la vida de Rocío Jurado. Chipiona, la ciudad en la que nació, es el escenario en el que transcurre uno de los capítulos esenciales de la vida de la cantante: su boda con Pedro Carrasco.

Dice la revista que la ficción se ha permitido algunas "licencias poéticas", pero la ambientación está clavada. En el avance vemos también a Rocío Carrasco, que interpreta la actriz Marta Hoyos. Se desconoce si la producción narrará los enfrentamientos familiares, que vuelven a abrirse ahora con el estreno del documental "La más grande", producido por Rociíto.

Cóctel de noticias

El rey y la princesa, vuelo juntos por sorpresa. Felipe VI y Leonor realizaron un vuelo juntos coincidiendo con el 12 aniversario de la proclamación del rey de España. En las imágenes vemos a padre e hija muy unidos y emocionados con la experiencia.

Las princesas holandesas, las más espontáneas. La visita oficial de los emperadores de Japón a los Países Bajos nos ha dejado imágenes de la heredera Amalia y su hermana pequeña Ariane derrochando alegría y dejando claro que son las dignas sucesoras en simpatía de su madre, Máxima de Holanda.

Una casi princesa, Tatiana Blatnik, ha conseguido que Elías Sacal mantenga una relación sentimental estable. La exmujer de Nicolás de Grecia y el empresario mexicano siguen juntos y surjan el Mediterráneo a bordo del yate del millonario, leemos en Semana.

Alicia Koplowitz casa a su nieta, Carlota Cortina. Hola publica una extensa galería de los dos vestidos lucidos por la novia, el principal de Zuhair Murad, además de la tiara de brillantes con la que coronó su look. Su tía Esther, sus primas, la princesa Miriam Ungría o Elena Cué con su hija poetisa fueron algunas de las invitadas.

También se ha casado Ingrid Sanz, la hija de Fernando Sanz e Ingrid Asensio, con Paula Echevarría, Lidia Bedman (mujer de Santiago Abascal) o Poty Castillo entre los asistentes.