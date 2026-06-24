Shakira y sus hijos disfrutan de una jornada del mundial de fútbol

La artista colombiana, Shakira, asistió en Dallas para ver el encuentro de fútbol que disputaron los equipos de Argentina y Austria, y lo hizo acompañada de sus hijos Milan y Sasha. En principio la colombiana pasó desapercibida y estaba tranquilamente disfrutando del encuentro cuando, de repente, en las pantallas del estadio salieron las imágenes de los tres y los seguidores que abarrotaban el campo de fútbol le dieron una gran ovación, consiguiendo una imagen que tardó segundos en hacerse viral.

La colombiana, al darse cuenta de lo que estaba pasando, brindó un saludo y siguió muy atenta el partido que se estaba disputando. Shakira, a raíz de haber mantenido durante años la relación con el jugador del Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué, padre de sus hijos, siempre ha mantenido una estrecha relación con el mundo de este deporte.

Hay que recordar sus actuaciones en diferentes Mundiales, consiguiendo un éxito arrollador. El resultado fue a favor de Argentina con un 2-0.