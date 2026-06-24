Dudas sobre el suicidio de Virginia Giuffre, víctima del príncipe Andrés: Australia investiga a su propia Policía

La Policía de Australia ha anunciado que llevará a cabo una investigación exhaustiva sobre la actuación de sus fuerzas de seguridad durante los meses previos al trágico final de Virginia Giuffre. La ciudadana estadounidense, conocida mundialmente por ser una de las principales víctimas y denunciantes del entramado de explotación de menores liderado por Jeffrey Epstein, se quitó la vida el pasado mes de abril de 2025 en la ciudad de Perth.

El comisionado de la Policía de Australia Occidental, Col Blanch, ha confirmado esta decisión tras recibir una misiva formal de los familiares de la fallecida. A través de este escrito, el entorno de Giuffre solicitaba respuestas claras sobre cómo se gestionó su caso a nivel local y si hubo negligencias que pudieran haber evitado su fallecimiento en la granja de Neergabby, donde residía desde hacía varios años.

Durante una comparecencia ante el Parlamento de Australia Occidental, el mando policial reconoció la complejidad del trabajo diario frente a los casos de violencia doméstica, pero subrayó la importancia de examinar este suceso concreto. "Recibimos más de 100.000 incidentes de violencia familiar cada año. Me encantaría dar garantías sobre cada uno de ellos, pero no puedo. Sin embargo, este en particular será objeto de una revisión", aseguró Blanch ante los legisladores.

Además del cuerpo de seguridad, se espera que otras instancias institucionales evalúen lo sucedido a lo largo de este año. El comisionado adelantó que es muy probable que tanto el equipo forense encargado del levantamiento del cadáver como el Defensor del Pueblo inicien sus propias pesquisas independientes para arrojar luz sobre las circunstancias que rodearon la muerte de la mujer de 41 años, nacida en Sacramento.

La figura de Giuffre adquirió relevancia internacional tras dar un paso al frente en el caso Epstein. En el año 2021, presentó una demanda civil que sacudió los cimientos de la monarquía británica, en la que relataba que el magnate financiero la había forzado a mantener encuentros íntimos con el príncipe Andrés en al menos tres ocasiones. Según su crudo testimonio, estos graves abusos se produjeron cuando ella apenas tenía 17 años, a cambio de una suma de 15.000 dólares.

En dicha denuncia judicial se detallaba cómo fue presionada mediante amenazas continuas perpetradas tanto por Epstein como por su colaboradora, Ghislaine Maxwell. Cabe recordar que la ciudadana británica cumple actualmente una condena de 20 años de prisión en Estados Unidos por facilitar y participar en esta red de tráfico sexual. Una de las principales evidencias aportadas fue una célebre fotografía en la que el duque de York aparecía abrazando a la joven Giuffre, bajo la atenta mirada de Maxwell en un segundo plano.

A raíz de estas graves acusaciones y del posterior acuerdo extrajudicial millonario entre ambas partes, el entonces príncipe se vio despojado de sus honores militares y de su estatus real de representación. Por su parte, el principal artífice de la red criminal, Jeffrey Epstein, se quitó la vida en su celda en 2019 a la espera de un juicio que habría revelado más detalles sobre esta oscura trama de explotación sexual.