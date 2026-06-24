El conmovedor homenaje de las hijas de Julio Iglesias a su "trillizo" Niccolo dos años después de su muerte

Las redes sociales de Victoria y Cristina Iglesias suelen convertirse en el escenario idóneo para homenajear a sus seres queridos en los días más importantes para la familia, como ocurre habitualmente con los aniversarios de sus padres, Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger. Sin embargo, en esta ocasión las mellizas de 25 años han compartido una felicitación cargada de una emotividad aún mayor al recordar públicamente a su primo Niccolo, quien falleció hace poco más de dos años, coincidiendo con la fecha en la que el joven habría alcanzado los 23 años de edad.

El vínculo entre las hermanas y Niccolo era tan estrecho que siempre se refirieron a él afectuosamente como su trillizo, una muestra inequívoca de la profunda unión que existía entre ellos y del inmenso vacío que dejó su terrible pérdida. Para conmemorar este día tan señalado, Cristina Iglesias publicó una serie de fotografías en las que aparecen los tres juntos, acompañadas por el sentido mensaje "feliz cumpleaños en el cielo a nuestro trillizo. Te echaremos de menos para siempre", añadiendo además que Niccolo era "el mejor primo de todos". Por su parte, Victoria Iglesias se unió al recuerdo compartiendo la frase "hoy cumple 23 años" junto al emoticono de un corazón.

Niccolo, que era primo de las mellizas por la rama paterna al ser hijo del productor musical Jorge Iglesias y por tanto sobrino de Julio Iglesias, creció muy cerca de ellas. El tener una edad tan similar y el hecho de compartir largas temporadas residiendo en Miami propició que forjaran una relación sumamente estrecha, acumulando infinidad de vivencias inolvidables. Entre los múltiples recuerdos que las hermanas han querido revivir en sus perfiles destaca uno especialmente significativo: la noche en la que Victoria y Cristina participaron en el prestigioso Baile de Debutantes, una cita de gran relevancia en la que su primo no dudó en acompañarlas, festejando y bailando junto a ellas como reflejo del enorme cariño que se profesaban.

La tragedia golpeó a la familia en el año 2024, cuando Niccolo perdió la vida a causa de un cáncer cerebral. Semanas antes del fatal desenlace, su estado de salud sufrió un severo empeoramiento que obligó a su ingreso en un centro hospitalario de Miami, del cual lamentablemente ya no llegó a salir. Desde aquel momento, el recuerdo del joven ha permanecido imborrable en el seno de la familia Iglesias, y de manera muy particular en sus primas, quienes debido a todo lo compartido desde la infancia lo sentían como a un hermano más.

Esta constancia en el recuerdo se ha hecho visible en cada aniversario de su partida. Cuando se cumplió el primer año de su fallecimiento, Victoria expresó públicamente en sus redes sociales: "Un año después no pasa un día en el que no piense en ti. Hay tantas cosas que me gustaría poder decirte. Te echo de menos Nico. Para siempre en nuestros corazones". En esa misma fecha, Cristina también manifestó su dolor escribiendo: "Hoy se cumple un año sin ti. Mi precioso primo. Agradecida de haberte conocido. Te quiero y te echo de menos". La misma tónica se repitió hace unos meses al cumplirse el segundo aniversario de este triste suceso, una jornada especialmente marcada en el calendario familiar en la que Victoria confesó que "haría cualquier cosa por escuchar tu voz de nuevo Nico. Te amaré siempre", mientras que Cristina admitió con nostalgia que "el mejor regalo de mi vida ha sido ser tu prima. Dos años sin ti y aún te busco en todo".

Más allá de los homenajes individuales en el entorno digital, la memoria de Niccolo se mantiene muy viva a través de la labor solidaria de la Fundación benéfica que lleva su nombre, una organización que sus padres decidieron constituir tras su pérdida con el objetivo de brindar apoyo integral a los niños que padecen cáncer y a sus respectivas familias. Con motivo de este 23º cumpleaños, la propia fundación se ha sumado a las muestras de afecto difundiendo varias imágenes acompañadas de un profundo y conmovedor texto dedicado al sobrino de Julio Iglesias.

El mensaje emitido desde la organización ensalza su figura y su legado espiritual con unas sentidas palabras: "Hoy, para nosotros, cumples 23 años. No importa dónde estés, estás aquí. Has estado aquí durante 23 años; desde el momento en que entraste al vientre de tu madre, comenzaste a existir y a traer luz. Trajiste cambio. Trajiste amor incondicional. Trajiste inmensa alegría y emociones únicas. Enseñaste a quienes debían enseñarte. Y sigues haciéndolo. Feliz cumpleaños en el cielo, continúa iluminándonos y mostrándonos el camino. Hoy lo necesitamos más que nunca". De este modo, tanto su familia directa como la institución creada en su honor continúan honrando de forma unánime la memoria de un joven cuya luz y enseñanzas siguen guiando a los suyos.