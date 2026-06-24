Isabel Pantoja cancela el concierto "de forma unilateral", no devuelve el caché y Kiko Rivera permanece en cartel

Lo que prometía ser uno de los momentos más comentados del verano ha terminado convertido en un inesperado silencio y es que Isabel Pantoja no actuará finalmente en Icónica Santalucía Sevilla Fest, dejando tras de sí más incógnitas que aplausos.

El festival ha confirmado la cancelación definitiva del concierto previsto para el próximo 27 de junio en la emblemática Plaza de España, después de no haber recibido respuesta de la artista a una última propuesta para mantener el recital. Todo ello, según la organización, pese a los intentos de contacto y a haber trabajado hasta el último momento para salvar la cita.

La noticia llega apenas un día después de un comunicado cargado de tensión, en el que el festival ya mostraba su desconcierto ante la decisión de la tonadillera de cancelar "de forma unilateral" su actuación. En aquel primer aviso, la organización incluso dejaba caer posibles acciones legales, aludiendo a la posibilidad de emprender medidas por presunta estafa. Mientras tanto, el silencio de la artista, que no habría respondido directamente a las comunicaciones, ha terminado por inclinar la balanza hacia la cancelación total.

Aun así, el festival ha optado por reinventar la velada: este sábado, el recinto abrirá sus puertas con una jornada festiva que incluirá varios pases de Icónica Lights y una oferta gastronómica pensada para no defraudar al público. Como broche final, el encargado de poner música será Kiko Rivera, en el marco de las Endesa Music Sessions.

"Puesto que el Festival ya había hecho la reserva del espacio, y afrontado los

gastos de uso y apertura del recinto, el próximo sábado 27 de junio, desde las 21

horas, Icónica Santalucía Sevilla Fest ofrecerá al visitante de la Plaza de España

una jornada abierta y festiva en la que se podrán disfrutar varios pases del

espectáculo de luces Icónica Lights, así como de la oferta gastronómica de The

Village, culminando la jornada con la actuación de Kiko Rivera en el marco de las

Endesa Music Sessions", explican en el comunicado.

En paralelo, la organización ha activado la devolución automática del importe de las entradas, en un plazo máximo de 48 horas, intentando así amortiguar el desencanto de quienes aguardaban una noche histórica.

El festival insiste en que ha cumplido con todos sus compromisos contractuales, mientras que la artista no habría devuelto el caché adelantado. Una situación que, más allá del glamour y los focos, dibuja un escenario difícil de explicar para Isabel Pantoja.