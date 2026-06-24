Javier Bardem y Kate Hudson sorprenden a todos con un romántico beso en pleno Manhattan

Un beso en plena calle, a la luz dorada del atardecer neoyorquino, y dos estrellas de Hollywood que parecen olvidar el mundo a su alrededor. Así arranca la escena que ha hecho encender los móviles en Manhattan, donde Javier Bardem y Kate Hudson protagonizaron un momento digno de portada… aunque no exactamente por las razones que muchos imaginaron.
La secuencia, que rápidamente se viralizó entre curiosos y turistas, forma parte del rodaje de "Hello & Paris", la adaptación de la novela "That Part Was True" de Deborah McKinlay. Aunque muchos en un primer momento lo pensaron, ni Bardem ha traicionado a Penélope Cruz ni Hudson ha puesto en riesgo su relación con Danny Fujikawa. Todo es cine, aunque las imágenes dejaran a las redes sociales atónitos.
Kate Hudson and Javier Bardem share passionate kiss and more star snaps https://t.co/hyXS6FVK4q pic.twitter.com/tVyVPDNdOe— New York Post (@nypost) June 24, 2026
Dirigida por Elizabeth Chomko, la película es una comedia romántica de corte clásico, evocando ese tipo de historias que sobreviven al paso del tiempo. De hecho, no es casual que se la compare con títulos como "Cuando Harry encontró a Sally", donde el amor crece lentamente.
En esta ocasión, Bardem se aleja de sus registros más intensos para dar vida a un novelista de éxito atrapado en una crisis creativa, mientras que Hudson encarna a una arquitecta paisajista tan independiente como magnética. Sus personajes se cruzan en París en un primer encuentro que dista mucho de ser idílico, pero pronto inician un intercambio de libros y recetas que termina por construir algo mucho más profundo que una simple amistad, tal y como hemos podido comprobar con estas imágenes.
I love NYC cuz what do you mean I just saw Kate Hudson and Javier Bardem making out in the middle of the street! pic.twitter.com/9mffEpn7bK— Ilena 🫶🏼 (@AlwaysATrueFan) June 24, 2026
El rodaje en Nueva York no ha pasado desapercibido. En una ciudad donde cada esquina puede convertirse en escenario y cada peatón en espectador improvisado, mantener el misterio resulta casi imposible. Y menos aún cuando el momento coincide con la llamada golden hour, ese instante en el que la luz transforma cualquier escena en pura fantasía cinematográfica.
Más allá del beso, que como podemos observar está perfectamente coreografiado pero sorprendentemente natural, quienes presenciaron la grabación destacan la complicidad entre ambos actores. Entre toma y toma, Bardem y Hudson compartieron risas, confidencias y esa química que no siempre se puede fingir, ni siquiera frente a las cámaras.