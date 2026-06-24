La buena sintonía entre Ana Mena y Carlos Alcaraz en un evento en Marbella

La reciente separación entre Ana Mena y Óscar Casas ha vuelto a situar a la artista en el foco mediático. Apenas unos días después de conocerse el fin de su relación, unas imágenes junto al tenista Carlos Alcaraz han despertado todo tipo de especulaciones.

Según la información publicada por Semana, ambos coincidieron en Marbella durante un encuentro relacionado con el tenis. Las fotografías muestran un saludo cordial y una conversación en un ambiente distendido, imágenes que han sido interpretadas por algunos como una muestra de cercanía entre la cantante y el deportista.

Fue Ana Mena quien se acercó a saludar a Alcaraz, que veía el partido desde la grada con sus compañeros. Hubo risas y complicidad: "Es ella la que se acerca a conocer y presentarse a Carlos Alcaraz. Ella ya tiene el radar abierto. No te creas que Ana Mena se ha quedado llorando en casa", aseguran desde El Tiempo Justo.

No obstante, fuentes cercanas a la cantante han restado importancia a las imágenes y recuerdan que no es la primera vez que ambos coinciden en actos sociales o deportivos, ya que comparten amistades en común. De hecho, ya en 2023 surgieron rumores similares que terminaron siendo desmentidos.

La aparición pública de Ana Mena llega poco después de confirmarse su ruptura con Óscar Casas, una decisión que, según las informaciones difundidas, se habría producido de mutuo acuerdo y sin terceras personas implicadas. El principal motivo habría sido la dificultad para compaginar sus respectivas agendas profesionales.

Por el momento, ni Ana Mena ni Carlos Alcaraz han realizado declaraciones sobre estas imágenes, por lo que cualquier interpretación sobre la naturaleza de su relación sigue siendo especulativa.