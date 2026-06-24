Nacho Duato sale al rescate del hermano de Pedro Sánchez y revela que sus padres están "destrozados"

El coreógrafo Nacho Duato volvió a hacer gala de su particular verborrea este martes, 23 de junio, al sentarse en el plató de Cara al Show para opinar, con esa ligereza tan suya, sobre los entresijos de la política actual. La conversación, espoleada por el presentador Marc Giró, comenzó con el recurrente lamento de que los dirigentes políticos ignoran el teatro y el ballet, pero no tardó en desviarse hacia terrenos más pantanosos erigiéndose de inmediato como defensor de David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno al que calificó de persona "extraordinaria".

Cuando se le preguntó directamente si Pedro Sánchez había acudido alguna vez a verlo bailar, Duato sacó a relucir su memoria de salón para responder con presteza: "No, sus padres sí. Mucho. Su padre era gerente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem)". Al hilo de estas conexiones familiares, recordó que fue precisamente en Rusia donde conoció "a su hermano". Ante la invitación del maestro de ceremonias, quien le recordó que "tú has sido un gran defensor de David Sánchez", el coreógrafo no dudó en asentir y deshacerse en elogios hacia el músico, afirmando sin ambages que "sí, es un director de orquesta excelente".

Duato minimizó la polémica que rodea la trayectoria del hermano del presidente mediante un juicio que destilaba cierto desdén hacia las instituciones judiciales. "¿Cómo te van a enchufar para ser director de orquesta de un conservatorio de Badajoz? Si fuera un Liceo de la Ópera de París...", soltó, pretendiendo zanjar el asunto bajo la premisa de que a David Sánchez "no le hace falta" ningún tipo de empujón profesional. Para sostener su argumento, no escatimó en adjetivos solemnes, asegurando que el músico "habla seis idiomas y es una maravilla. A mí me hizo una pieza para un ballet".

A pesar de admitir con total naturalidad que lleva ya un tiempo sin mantener una conversación con el protagonista de la polémica, Duato no tuvo reparos en revelar detalles de un encuentro privado y mucho más reciente con el progenitor de los hermanos Sánchez. El coreógrafo relató la compasiva frase que le dedicó al padre del mandatario: "Le dije: 'Lo siento mucho, lo debéis estar pasando fatal con vuestros dos hijos y con la nuera'. Y estaban destrozados". Con este broche final, el colaborador remató su intervención insistiendo en que el investigado es una figura fuera de serie, volviendo a repetir que David Sánchez "es extraordinario".

Toda esta exhibición de lealtad mediática y lengua afilada se produce en un contexto judicial complejo que el coreógrafo pareció despachar con excesiva ligereza, ya que el proceso contra David Sánchez por su contratación como coordinador en la Diputación de Badajoz quedó visto para sentencia el pasado 9 de junio tras ocho intensas sesiones en la Audiencia Provincial, donde declararon once acusados y más de cuarenta testigos.