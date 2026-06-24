Rocío Carrasco y su giro de guion para evitar demandas: inventa un nuevo origen para los "diarios" de su madre

El regreso de Rocío Carrasco a la primera línea de la actualidad televisiva vuelve a demostrar que su particular concepto del homenaje materno es inseparable de la controversia y el distanciamiento familiar. Este jueves, Movistar Plus+ estrena La Más Grande, una serie documental sobre la figura de Rocío Jurado que la plataforma ha sacado adelante con el apoyo de su hija mayor. Como ya es habitual en cada movimiento mediático de Carrasco, la producción no ha tardado en levantar ampollas entre sus familiares directos, abriendo un nuevo frente de reproches que perpetúa una cruzada que parece no tener fin.

En esta ocasión, ha sido su hermana, Gloria Camila, quien desde los platós de Telecinco alzó la voz amenazando con emprender medidas legales para esclarecer la procedencia de unos diarios íntimos que constituyen el eje central del metraje. Ante el revuelo, y sirviéndose de un entorno marcadamente cómodo como es El Sótano Club, el programa que presenta su íntima amiga Alba Carrillo en la cadena Ten, Carrasco decidió responder a las polémicas intentando restar importancia a las suspicacias de los suyos y desvelando el origen del controvertido cuaderno.

El eje argumental del documental, según defienden tanto su hija como los responsables de la producción, busca ahondar en la dualidad de una artista irrepetible: la tensión constante entre Rocío Jurado, la diva vanguardista, valiente y transgresora que desafió a la España de su época, y Rocío Mohedano, la mujer tradicional, arraigada a sus costumbres y capaz de cualquier sacrificio por proteger a su estirpe. Esta dicotomía, que define a uno de los mitos más poderosos de la cultura española, fue el argumento principal que Carrasco esgrimió en el espacio de Carrillo para justificar la necesidad del proyecto, señalando que se va a ver algo que es significativo y en lo que ella ha puesto mucho hincapié en que se supiera porque es algo que no se sabe.

Según sus propias palabras, Rocío Mohedano no tenía nada que ver con Rocío Jurado, existiendo una contradicción de la que el público general no es del todo consciente, puesto que la desinhibición y la valentía que caracterizaban a la Jurado sobre el escenario no correspondían del todo con la realidad de Rocío Mohedano, quien a pesar de compartir los mismos principios morales, a menudo se callaba cosas que la artista sí se atrevía a proclamar.

Sin embargo, el empeño de Rocío Carrasco en presentarse como la única depositaria legítima del legado de su madre vuelve a chocar frontalmente con la que ella despectivamente distingue como la familia de sangre, contrapuesta a esa otra "familia elegida" de la que se rodea en los medios. El anuncio de la docuserie reactivó inmediatamente el malestar de sus hermanos y tíos, un encono histórico que se recrudeció cuando Gloria Camila cuestionó la legalidad del material utilizado. Visiblemente hastiada por las críticas de una familia con la que rompió lazos hace años, Carrasco despachó el asunto asegurando que se ha liado una con eso de la que ya está aburrida, para proceder después a relatar una detallada intrahistoria con la que pretendía desactivar cualquier demanda judicial.

Remontándose a los tiempos de la pérdida de su padre, el boxeador Pedro Carrasco, la protagonista relató que, por unas circunstancias de la vida que todo el mundo sabe, se quedó sin recuerdos materiales ni fotografías de él. Al verla desolada, según su testimonio, Rocío Jurado decidió intervenir entregándole una semana después un sobre de gran tamaño, asegurándole que allí encontraría instantáneas de su padre y un material específico para que, cuando quisiera, descubriese la verdadera esencia de sus progenitores. Carrasco explicó que en aquel momento, abrumada por el duelo y por las complejas vicisitudes familiares que prefiere no repetir, regresó a su domicilio y guardó el sobre en un armario junto a otros archivadores.

El documento permaneció en el olvido absoluto durante años, incluso después del fallecimiento de la cantante, cuando Carrasco trasladó numerosas cajas y enseres a su residencia actual. No fue hasta las reuniones preliminares de este nuevo documental, durante la búsqueda de material gráfico solicitado por el equipo de producción, cuando localizó entre los bultos una carátula de plástico muy amarillenta que, al ser limpiada y leída, le reveló la estructura narrativa idónea para la serie, al tratarse de una detallada biografía que entrelazaba las vidas de su madre y de Pedro Carrasco.

En un claro intento de blindarse legalmente y lanzar un dardo directo a su hermana menor, Carrasco matizó de forma tajante que este texto abarca exclusivamente el periodo que va desde el nacimiento de Rocío Mohedano hasta su separación matrimonial, remarcando con insistencia que es un material que le pertenece solo a ella para que no haya líos, desvinculando por completo el contenido de la figura de José Ortega Cano o de sus hermanos adoptivos. A pesar del evidente sesgo que imprime su control absoluto sobre la producción, defendió que en el documental está recogido todo lo verdaderamente importante en la vida de la artista y toda su gente, planteando la obra como un sentido homenaje a la ideología, los principios morales y el espíritu incansable de una mujer que detestaba las injusticias.

Asimismo, no dudó en revestir el estreno de tintes dramáticos al confesar que el metraje incluye pasajes tan dolorosos, especialmente en su cuarta entrega centrada en la enfermedad y los últimos meses de vida de la cantante, que si hubiese dependido únicamente de su voluntad los habría eliminado por el inmenso sufrimiento que le genera recordar esa etapa. No obstante, concluyó afirmando que optó por mantenerlos porque no habría sido justo para el espectador hurtar esa parte de la historia, consumando así una nueva entrega de su particular cruzada mediática bajo el indiscutible paraguas del mito de Rocío Jurado.

Las contradicciones de Rocío Carrasco

Esta nueva versión de los hechos no solo redefine la narrativa de la docuserie, sino que incurre en una flagrante contradicción con el testimonio que la propia Rocío Carrasco defendió a capa y espada en sus anteriores producciones de Telecinco, como En el Nombre de Rocío o el especial Montealto. El cambio más radical radica en el origen del hallazgo: mientras que ahora dibuja una escena íntima entre madre e hija en la que Rocío Jurado le entrega el sobre en mano en el año 2001 para consolarla por la muerte de Pedro Carrasco, la versión oficial y judicializada que sostuvo durante años afirmaba taxativamente que estos escritos íntimos habían sido descubiertos por pura casualidad tras el fallecimiento de la cantante (2006), concretamente mientras Carrasco vaciaba los muebles y enseres de la casa familiar de La Moraleja. De la noche a la mañana, un hallazgo fortuito post-mortem se ha transformado en un legado biográfico entregado en vida.

Esta pirueta argumental no parece casual, sino un evidente ajuste de guion motivado por el cerco judicial de su familia. En sus anteriores intervenciones, Carrasco vendió estos manuscritos al espectador como una "bomba de relojería" repleta de reflexiones secretas destinadas a destapar las supuestas miserias de José Ortega Cano y del clan Mohedano, lo que desencadenó un agrio conflicto en los tribunales tras las demandas de Gloria Camila por el derecho a la intimidad de su madre.

Al acotar ahora el marco temporal del documento exclusivamente a la etapa matrimonial de Pedro Carrasco —y recalcar con insistencia que es un material "solo mío, para que no haya líos"—, la hija de la artista opera una maniobra de distracción legal. Al desvincular el contenido de Ortega Cano y sus hermanos, Carrasco no solo rebaja el tono del polémico cuaderno para blindar el estreno de Movistar Plus+ ante posibles medidas cautelares, sino que desautoriza la gravedad del relato con el que dinamitó los puentes familiares en el pasado.