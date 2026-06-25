Ana Obregón confirma su posado del verano y blinda a su nieta: "Su carita ya no la vuelve a ver nadie"

Ana Obregón ha reaparecido ante los medios de comunicación en la segunda edición de los 'Beef Awards', celebrados en la plaza de toros de Las Ventas. La presentadora, que actualmente vive volcada por completo en la crianza de su nieta Ana Sandra y apenas asiste a eventos públicos, ha hecho una excepción por una causa solidaria que le toca de cerca.

Apenas 24 horas después del que habría sido el 34 cumpleaños de su hijo, Aless Lequio. "Es muy difícil cuando una madre pierde un hijo. No hay superación", confesó a corazón abierto, asegurando que es su nieta quien le da las fuerzas diarias para seguir adelante.

Con un diseño de seda color nude con escote y falda de flecos, Obregón ha explicado que el motivo de romper su retiro de las alfombras rojas fue ha sido entregarle un galardón a su gran amigo, Bertín Osborne, por la labor de su fundación: "Cuando unos padres viven una situación difícil con sus hijos tienen dos opciones: hundirse o levantarse y ser valientes. Hay que cuidar al cuidador. Nos olvidamos de las familias de los niños que tienen cáncer o discapacidad", reivindica emocionada.

Habrá posado veraniego, pero con condiciones

Con la vista puesta en las vacaciones de verano, Ana Obregón ha confirmado que pondrá rumbo a la icónica residencia familiar de Mallorca, 'El Manantial'. A pesar de los rumores sobre la venta del inmueble, la actriz pasará allí unos días con la pequeña Anita, aunque adaptándose a la logística familiar.

Durante años, el posado en bañador de Ana Obregón marcó el inicio oficial del verano en España. Para sorpresa de muchos, la bióloga ha confirmado que esta tradición no ha muerto, aunque vendrá con un cambio radical: "Os doy una primicia. Hay posado y no lo podéis ni imaginar. Lo veréis en breve", adelantó divertida.

Sin embargo, Obregón fue tajante al responder si su nieta la acompañará en la sesión fotográfica: "desde que cumplió tres años lo dije y lo mantengo a rajatabla. Mi niña no saldrá en ninguna parte. Si sale alguna vez en mi Instagram le pongo su corazón en la cara. Pero la carita de mi niña ya no la vuelve a ver nadie.

Prioridad absoluta a su faceta de abuela

Al ser preguntada por su futuro profesional, Ana Obregón se ha sincerado y ha desvelado que rechaza prácticamente todas las ofertas de trabajo que le llegan porque no quiere repetir errores del pasado.

"No echo de menos nada trabajar. No quiero cometer lo mismo que hice con mi hijo, que era una serie detrás de otra, una película detrás de otra... una ambición absurda", reflexiona. "Yo lo que quiero es estar en mi casa vestida de Spider-Woman y mi hija Anita igual, y pasarme el día así. Todo esto ya me supera", concluyó, dejando claro que su único y gran proyecto actual es la felicidad de su nieta.