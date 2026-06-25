Bertín Osborne reaparece tras superar la enfermedad y defiende a Gabriella Guillén

El conocido cantante y presentador Bertín Osborne ha vuelto a situarse bajo los focos de la actualidad tras unas semanas marcadas por la preocupación en torno a su estado de salud. Su reaparición pública ha tenido lugar en un evento de gran significado personal, donde ha recogido el galardón Beef Awards otorgado a la Fundación Kike Osborne, una entidad muy cercana a su corazón y centrada en apoyar a familias con niños que sufren lesiones cerebrales.

Durante su intervención ante los medios de comunicación presentes, el artista quiso tranquilizar a sus seguidores y detallar cómo ha vivido este último bache médico. "Estoy bien, ya me he recuperado. Físicamente me he recuperado ya, gracias a Dios. Pero lo he pasado fatal", confesó con sinceridad. Estas declaraciones confirman los rumores que apuntaban a que el proceso de convalecencia había sido especialmente duro para él, obligándole a cancelar diversos compromisos profesionales para centrarse en su bienestar.

Profundizando en las causas de su malestar, el presentador no dudó en reflexionar sobre las secuelas que la pandemia ha dejado en la sociedad. Según sus propias palabras, se trataría de "una especie de brote", y advirtió sobre la incertidumbre médica que aún persiste. "Los efectos del covid todavía no los sabemos. El día de mañana nos enteraremos de qué ha pasado con el covid y con las vacunas", reflexionó el artista, haciéndose eco de una preocupación compartida por muchas personas que también arrastran problemas de salud derivados de la infección viral.

Cambiando de tercio, Bertín Osborne también abordó su faceta más íntima, demostrando que su relación con Gabriela Guillén, madre de su hijo menor, David, atraviesa un momento de evidente mejora y cordialidad. Atrás quedan las tensiones del pasado, dejando paso a palabras de profundo respeto y admiración. "Es una chavala estupenda, discreta, es una tía que trabaja como una burra y que no le pide a nadie y mira, pues yo creo que se merece que le vayan bien las cosas", afirmó rotundo ante los micrófonos.

Este apoyo público no se limitó a los elogios personales, sino que también se extendió al ámbito profesional, donde Guillén ha sufrido un reciente varapalo. La empresaria fue traicionada por su socia, una situación que el cantante lamentó profundamente. "Está hecha polvo porque la han dejado colgada de la brocha. Se ha ido aprovechando que se había ido a Supervivientes. Me parece tremendo y lo hablamos muy a menudo, yo intentaré ayudar en lo que pueda", prometió Osborne, dejando claro su compromiso de arropar a la madre de su hijo en estos momentos tan delicados.

Finalmente, el artista hizo hincapié en la importancia de los lazos familiares y expresó su deseo de propiciar un encuentro en el que puedan reunirse todos sus hijos. No obstante, admitió que la logística de juntar a toda la familia resulta ser un auténtico reto organizativo. "Yo no paro de moverme, mis hijas igual. Es muy complicado juntarlos a todos, no te lo vas a creer (...) Pero lo intentaremos", concluyó con optimismo, dejando entrever que, tras superar los baches de salud, su prioridad absoluta es disfrutar de la tranquilidad y del cariño de los suyos.