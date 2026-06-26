Bertín Osborne responde a los que llaman "facha" a su nueva empresa: "Me la soplan, estoy orgullosísimo de ser español"

El polifacético Bertín Osborne ha sumado un nuevo e inesperado proyecto a su currículum. En esta ocasión, el artista se ha aliado con un grupo de profesionales para dar vida a Española de Telefonía, un proyecto que se autodefine como la única compañía de telecomunicaciones cien por cien española que consigue "fusionar la tradición más arraigada de nuestro país con la tecnología de vanguardia". Esta clara declaración de intenciones se refleja de manera directa tanto en su identidad visual como en su propuesta comercial, la cual promete una alternativa dentro del competitivo mercado de la telefonía.

La marca no oculta sus valores, sino que los convierte en su principal estandarte bajo el eslogan "La mejor cobertura para un gran país". Su propia identidad visual es un reflejo de este espíritu, ya que el logotipo de la empresa combina el símbolo tradicional del wifi con la silueta de los pitones de un toro, todo ello teñido con los colores de la bandera de España. El lanzamiento de esta operadora ha ocupado un lugar central en la vida pública del artista, al punto de que su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de medio millón de seguidores, se ha visto monopolizada por publicaciones publicitarias dedicadas en exclusiva a este negocio, desplazando temporalmente sus contenidos habituales.

Detrás de este proyecto se encuentra un grupo de cinco profesionales procedentes de distintos sectores profesionales pero unidos por dos denominadores comunes muy claros: el amor por su patria y la pasión por hacer las cosas bien. Este peculiar equipo está compuesto por Antonio, Paco, Ernesto, Fran y el propio Bertín Osborne, quienes decidieron unir fuerzas para ofrecer un servicio de telefonía que ellos mismos califican de premium, diseñado específicamente para aquellos ciudadanos que sienten un profundo orgullo por España. A pesar del fuerte componente identitario de la propuesta, sus fundadores se apresuran a matizar que su enfoque es plenamente responsable, tolerante y respetuoso con todo el mundo, asegurando que su objetivo no es generar polémicas ideológicas, sino simplemente expandir su visión empresarial y de país lo más lejos posible. De forma humorística, la propia compañía se describe como una suerte de Equipo A de las telecomunicaciones más castizas, listos para resolver los problemas de cualquier cliente que decida contratarlos.

Para este grupo de emprendedores, el patriotismo no se queda en una mera declaración de intenciones o en una estrategia de marketing visual, sino que se traduce en compromisos económicos tangibles. La operadora recalca de manera constante que es una empresa que paga la totalidad de sus impuestos en territorio nacional, fomentando la creación de empleo local y contribuyendo de forma directa al desarrollo de la economía interna, garantizando así que cada euro que los usuarios invierten en sus facturas permanece dentro de las fronteras españolas. Este compromiso con lo local se extiende también a su servicio de atención al cliente, cuyo call center físico está ubicado en España y es atendido por personal cualificado del país para ofrecer un trato culturalmente adaptado a los usuarios. No obstante, la modernidad tecnológica también tiene su espacio en la gestión diaria, ya que la compañía confía la atención técnica y comercial de 24 horas a un sistema de inteligencia artificial, según se detalla de manera transparente en las condiciones de su página web.

En un encuentro que tuvo lugar esta semana, Bertín habló con los medios sobre esta nueva andadura, asegurando que está muy contento con el buen recibimiento que ha tenido: "Acabamos de empezar y es un proyecto que me gusta mucho. Con mucha ilusión de que vaya bien". Sobre las críticas que ha recibido por parte de la izquierda, calificando de "facha" todo lo que rodea este proyecto, Bertín se muestra tajante: "Me la soplan las críticas. Sobre todo de los retrasados. La compañía se llama Española de Telefonía, igual que las aceitunas se llaman La Española. ¿Cuál es el problema? Es una compañía 100% española y yo estoy orgullosísimo de ser español. Hay un dibujo de la bandera de España porque es la nuestra y la de los otros, que aunque no les guste se joden porque es suya también. Entonces no sé cuál es el problema".

Me duelen las manos de aplaudir a Bertín Osborne pic.twitter.com/uTYJaxwTfb — Pipo (@PipoEXL) June 25, 2026

Bertín se niega a pedir disculpas por nada: "Es todo tan ridículo. Hay 200 personas en un call center y todos son españoles. No llamas y te contestan desde Marruecos. Están en Córdoba. Y damos trabajo a españoles y los socios somos españoles. No hay ninguna connotación política, es el orgullo de ser españoles. Eso se consigue cuando viajas. El problema que tienen todos estos taraos es que no han salido de aquí y no han podido comparar".

Así es Española de Telefonía

En el apartado estrictamente técnico, Española de Telefonía opera como un operador virtual que utiliza la red y la infraestructura de Movistar para dar cobertura a sus clientes, gestionado presumiblemente a través de la plataforma intermedia de Aire Networks. Su catálogo de telefonía móvil se compone de cuatro tarifas principales con nombres de fuerte arraigo histórico y cultural. La opción más accesible, bautizada significativamente como España, ofrece veinticinco gigabytes de navegación por una cuota mensual de siete euros con cincuenta céntimos. Un escalón por encima se sitúa la tarifa Colón, que promete datos ilimitados por doce euros con noventa y nueve céntimos al mes, aunque la letra pequeña de las condiciones especifica que este límite está sujeto a una política de uso responsable fijada en ciento veinte gigabytes. Para los perfiles más exigentes se han diseñado las tarifas Bécquer y Murillo, opciones que complementan los datos ilimitados con servicios de valor añadido como una atención al cliente totalmente prioritaria, herramientas de antivirus y conexiones de red privada virtual integradas en el paquete.

Por lo que respecta a las opciones de conectividad para el hogar, la compañía ofrece servicios de fibra óptica con unos precios de salida que resultan sensiblemente superiores a los que su propio proveedor de red, Movistar, comercializa de forma directa en el mercado de consumo. La oferta de acceso a internet parte de los veintinueve euros con noventa y cinco céntimos mensuales para una velocidad de trescientos megabits. Sin embargo, para justificar este coste adicional frente a la competencia, la operadora incluye dentro de la tarifa una dirección de protocolo de internet fija de forma gratuita y asume un firme compromiso de instalación limpia, ordenada y cuidadosa con el entorno doméstico, la cual es ejecutada de manera exclusiva por su propio equipo de técnicos cualificados.

El entramado empresarial que sustenta esta marca revela conexiones curiosas e históricas dentro del tejido societario andaluz. La firma comercial de Española de Telefonía pertenece legalmente a la sociedad Compañía Ibérica de Telefonía, la cual tiene fijado su domicilio social en la localidad sevillana de Tomares. Al investigar la ubicación física de esta sede social, los registros y las plataformas de mapas apuntan hacia las instalaciones de Adi Energía. Esta última es una conocida comercializadora del sector eléctrico en la que participa como inversor el torero retirado Manuel Díaz, el Cordobés, y que protagonizó titulares en el ámbito económico tras haber entrado en un proceso de concurso de acreedores hace algo más de un año, lo que vincula indirectamente este nuevo proyecto de telecomunicaciones con otras conocidas figuras de la crónica social y empresarial del país.