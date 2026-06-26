Brad Pitt acorrala a Angelina Jolie en los tribunales por la venta de su bodega Château Miraval

Brad Pitt ha conseguido una nueva victoria en el prolongado litigio que mantiene con su exesposa, Angelina Jolie, por la venta de la participación de la actriz en la bodega francesa Château Miraval. Un Tribunal de California ha ordenado que varios representantes del grupo Stoli, empresa que adquirió la participación de Jolie, presten declaración como parte del proceso judicial.

La resolución, emitida el pasado 17 de junio, respalda la petición del equipo legal de Pitt, que sostiene que varios directivos vinculados a la operación disponen de información clave sobre la venta realizada en 2021 a Tenute del Mondo, la división vinícola de Stoli Group. Entre ellos se encuentra Alexey Oliynik, quien hasta ahora se había negado a declarar alegando que reside en Suiza y que no estaba obligado a hacerlo.

Además, un Tribunal de Apelaciones de California revocó una decisión anterior relacionada con Yuri Shefler, propietario de Stoli Group. Los magistrados consideraron poco creíble que el empresario hubiera invertido cerca de 40 millones de dólares en la compra sin haber participado en la operación o sin conocer sus detalles. El próximo 8 de julio está prevista una audiencia en la que se decidirá si también deberá testificar.

Una fuente cercana al actor calificó la decisión judicial como "otro paso hacia la transparencia sobre lo que realmente ocurrió" y aseguró que Shefler "era el socio que [Jolie] eligió sabiendo que Brad no quería que formara parte del negocio". La misma fuente, tal y como recoge People, añadió que estas resoluciones permitirán esclarecer cómo se llevó a cabo la operación de compraventa.

Desde el entorno de Jolie, sin embargo, minimizan el alcance de estas decisiones: su abogado aseguró que "no tienen ningún impacto sobre el fondo del caso y, desde luego, tampoco afectan a la posición de la señora Jolie. En este momento, Jolie solo espera ganar el juicio el próximo año para que su familia pueda, por fin, centrar sus esfuerzos en sanar y seguir adelante".

Otra fuente próxima a la actriz defendió que la venta a Stoli respondió exclusivamente a motivos empresariales y afirmó que Jolie consideraba que la compañía era la mejor opción para impulsar el crecimiento internacional de la bodega en beneficio de sus hijos. Asimismo, criticó la actitud de Pitt al señalar: "La realidad es que el ego de Pitt y su obsesión por el control se interpusieron. Brad se negó a trabajar con Stoli simplemente porque Angie los eligió a ellos y no a él".

La batalla legal entre ambos comenzó en 2022, cuando Pitt demandó a Jolie por vender su participación en Château Miraval sin su consentimiento. El actor sostiene que ambos habían acordado que ninguno podría vender sus acciones sin ofrecer previamente al otro la posibilidad de comprarlas. Jolie respondió con una contrademanda y, desde entonces, el conflicto judicial entre la expareja continúa sin resolverse.