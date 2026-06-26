Mariel Hemingway: "La salud mental ha formado parte de mi vida desde que tengo uso de razón"

Mariel Hemingway ha vuelto a visitar España para dar una conferencia sobre Salud mental y bienestar. La nieta de Ernest Hemingway, que fue musa de Woody Allen y logró un gran éxito con tan solo 16 años al protagonizar la película Manhattan, vivió marcada por la tragedia de su hermana Margaux, quien se quitó la vida. Esa pérdida la llevó a cambiar radicalmente de rumbo y, desde hace décadas, vive volcada en todo lo referente a la salud mental.

En esta última visita a nuestro país, ha estado en Gijón para dar una charla junto a la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights España —presidida por María Díaz de la Cebosa— sobre salud mental, bienestar y educación.

P: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en temas de salud mental?

R: La salud mental ha formado parte de mi vida desde que tengo uso de razón. Crecí en una familia profundamente afectada por la depresión, la adicción y el suicidio, así que estas conversaciones no eran teóricas para mí; eran personales. Llevo más de cuatro décadas hablando públicamente sobre salud mental, compartiendo mis propias experiencias y ayudando a eliminar el estigma en torno a pedir apoyo y sanar.

P: Te alejaste del mundo del cine y ahora vives en el campo, llevando una vida completamente saludable.

R: La naturaleza se ha convertido en una parte muy importante de mi proceso de sanación. Paso mucho tiempo al aire libre, caminando, moviendo mi cuerpo y creando espacios de quietud. Dicho esto, en realidad nunca me alejé de la narrativa. Sigo actuando y trabajando en proyectos creativos. De hecho, este verano y otoño estoy rodando dos películas, lo que me entusiasma mucho. Lo que cambió es que aprendí a vivir de forma más consciente y a priorizar mi bienestar en lugar de sacrificarlo.

P: Has luchado contra tus propios demonios, así que sabes de lo que hablas.

R: Como la mayoría de las personas, he afrontado desafíos, ansiedad, pérdidas y periodos de gran dificultad. Lo que he aprendido es que sanar no consiste en volverse perfecto. Consiste en tomar conciencia, aprender formas más saludables de responder a la vida y entender que la vulnerabilidad es, en realidad, una fuente de fortaleza.

P: ¿Es difícil salir del abismo?

R: Puede ser increíblemente difícil, especialmente cuando estás en medio de ello y no ves una salida. Pero he aprendido que la sanación ocurre paso a paso. Nadie tiene que hacerlo solo. La conexión, el apoyo, el propósito, el movimiento, la naturaleza y, en ocasiones, la ayuda profesional pueden desempeñar un papel importante. Lo más importante es no perder la esperanza.

P: Esta enfermedad ha sido un problema grave para varios miembros de tu familia: tu abuelo, el gran Ernest Hemingway, y tu hermana Margaux.

R: Sí. La enfermedad mental y el suicidio han afectado a muchos miembros de mi familia, incluidos mi abuelo Ernest Hemingway y mi hermana Margaux. Vivir con esa historia me ha dado tanto dolor como propósito. Quiero que la gente entienda que la historia familiar no es un destino. La conciencia nos da la oportunidad de tomar decisiones diferentes y buscar ayuda cuando la necesitamos.

P: ¿Tu objetivo es concienciar a los jóvenes?

R: Absolutamente. Los jóvenes de hoy se enfrentan a enormes presiones: redes sociales, aislamiento, incertidumbre y una constante comparación. Quiero que sepan que tener dificultades no significa que estén rotos. Significa que son humanos. Cuanto más abiertamente hablemos de salud mental, más probable será que las personas pidan ayuda antes de llegar a un punto crítico.

P: ¿Cómo te sientes al hablar públicamente sobre salud mental?

R: Tiene un gran sentido. Cuando empecé a hablar abiertamente sobre estos temas, no era algo que muchas figuras públicas hicieran. Hoy continúo porque sé que cuando una persona dice la verdad sobre su experiencia, le da permiso a otra para hacer lo mismo. Si compartir mi historia ayuda aunque sea a una sola persona a sentirse menos sola, merece la pena.

P: En España hay cada vez más casos entre los jóvenes.

R: Lamentablemente, estamos viendo tendencias similares en todo el mundo. Los jóvenes cargan con enormes pesos emocionales. Por eso la educación, la conexión, el apoyo familiar y el acceso a recursos de salud mental son tan importantes. Debemos tratar la salud mental con la misma seriedad y compasión que la salud física.

P: Desde la pandemia, ¿ha aumentado significativamente la tasa de suicidio?

R: La pandemia trajo enormes desafíos para la salud mental a nivel global. El aislamiento, el miedo, el estrés económico y la incertidumbre afectaron a millones de personas. Lo que reveló es lo importantes que son la conexión y el apoyo emocional. Debemos seguir invirtiendo en prevención, educación y acceso a la atención.

P: ¿Se están tomando medidas políticas para combatir esta enfermedad?

R: Sin duda hay más conciencia que hace años, y muchos gobiernos y organizaciones están destinando más recursos a la salud mental. Pero aún queda mucho por hacer. La atención a la salud mental debería ser accesible, asequible y tratada como una parte esencial de la salud en general.

P: ¿Cómo es tu vida en Los Ángeles?

R: Mi vida es un equilibrio entre el trabajo creativo, la familia, el bienestar y la naturaleza. Los Ángeles es donde se concentra gran parte de la industria del entretenimiento, pero también paso tiempo en Idaho, donde puedo reconectar con la naturaleza. He aprendido que el equilibrio es uno de los ingredientes más importantes para una vida saludable.

P: ¿Cómo está tu corazón?

R: Mi corazón está abierto, agradecido y en constante aprendizaje. La vida trae desafíos a cualquier edad, pero he aprendido a apreciar la belleza de estar presente. Cuanto mayor me hago, más valoro las relaciones, el propósito y los momentos sencillos.

P: ¿Cómo están tus hijas y tu nieta?

R: Están muy bien. Ver a mis hijas convertirse en mujeres fuertes y creativas ha sido una de las mayores alegrías de mi vida. Y convertirme en abuela ha abierto un capítulo completamente nuevo. Mi nieta me recuerda cada día la curiosidad, el asombro y la importancia de estar plenamente presente.

P: ¿Qué recuerdos tienes de Woody Allen? ¿Seguís en contacto?

R: Trabajar en Manhattan fue una experiencia decisiva en mi carrera y me dio a conocer a audiencias de todo el mundo. Fue un capítulo importante en mi vida profesional. En cuanto a seguir en contacto, nuestras vidas tomaron caminos diferentes con los años.

P: ¿Cómo afrontas el envejecimiento y el paso del tiempo?

R: Envejecer es un privilegio. Cada año trae nueva sabiduría, perspectiva y libertad. Me centro menos en parecer más joven y más en sentirme vital, saludable y conectada con la vida. Cuido mi cuerpo, pero también abrazo los regalos que vienen con la experiencia.

P: ¿Mantienes muy presente a tu hermana en tu vida?

R: Muchísimo. Margaux está siempre conmigo de alguna manera. Pienso en ella a menudo y llevo conmigo tanto los recuerdos hermosos como las lecciones de su vida. Perderla fue devastador, pero su presencia sigue influyendo en quién soy y en el trabajo que hago.

P: ¿Te han hablado mucho de tu abuelo?

R: Crecí escuchando historias sobre mi abuelo, tanto del personaje público extraordinario como del ser humano complejo detrás de la leyenda. Con el tiempo, he aprendido a valorarlo no solo como el escritor Ernest Hemingway, sino como un hombre que luchó profundamente y dejó un legado literario increíble.

P: ¿Te gusta España?

R: Me encanta España. Siempre he sentido una conexión muy fuerte con el país. La cultura, la gente, la gastronomía, la historia y la forma de vivir intensamente resuenan conmigo. Cada visita resulta inspiradora y acogedora, y siempre estoy feliz de volver.