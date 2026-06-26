Doble revés para Raphinha: traición familiar y posible demanda por una mansión en Barcelona

En los últimos días han cobrado fuerza los rumores sobre la delicada situación económica que estaría atravesando Raphinha, jugador del FC Barcelona y la Selección de Brasil, después de que una persona cercana a su entorno filtrara esta información. Este escenario podría influir en su continuidad en el conjunto azulgrana, ya que el brasileño buscaría negociar un contrato con mejores condiciones para fortalecer su estabilidad económica.

La prensa de su país habla de una traición que viene de su propio padre, Rafael Belloli, que le habría engañado para quedarse con el 80% de los ingresos generados por los derechos de imagen y los acuerdos comerciales del jugador durante los últimos años. Además, desvelan que su progenitor nunca le explicó con detalle las condiciones de los contratos que firmaba a su nombre, lo que habría llevado al extremo culé a creer que dispone de un patrimonio mucho mayor del que realmente tiene.

Esta situación ha generado un enorme malestar en Raphinha y su mujer Natalia Belloli, que utilizó sus redes sociales para desmentir unos rumores que cada vez cobran más fuerza. "Creo que es absurdo que tenga que hablar sobre mi vida financiera. Si actualmente ganáramos solo el 10% de lo que gana Raphinha, ya estaríamos muy bendecidos", reveló.

"No veía necesidad de exponer esto en mis redes sociales, porque tengo total noción de la realidad social en la que vivimos. Si yo hiciera una publicación diciendo: 'Mira, no soy pobre, sigo siendo rica', dirían que no tengo clase. Pensé que la historia moriría, pero estos rumores ya llegaron a España y todos están pensando que estamos pasando necesidad", lamentó.

Tras salir a la luz esta información, las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa desvelaron en su podcast Mamarazzis que Raphinha estaría metido en un lío con una agencia inmobiliaria de Barcelona. El futbolista y su mujer se interesaron por la compra de una casa de la zona alta de la Ciudad Condal, "una pedazo de mansión para trasladarse a vivir". "No llegaron a un acuerdo con la inmobiliaria y deciden no quedarse la casa. La sorpresa llega cuando el API (Agente de la Propiedad Inmobiliaria) descubre que han comprado esa misma casa que dijeron que no les interesaba", explicó Vázquez.

"Según nos cuentan, han ido por detrás supuestamente para pagar las comisiones y sin contar con la agencia inmobiliaria. ¿Es una práctica poco ética? Sí. ¿Pueden tener problemas con la justicia? También. Esta agencia inmobiliaria tenía una firma con ellos y parece ser que van a emprender medidas legales para ver cómo solucionan este entuerto", añadió. En este sentido, Laura Fa aseguró que "habrá que ver si el futbolista es el que quería ahorrarse" las comisiones o es "el propietario el que quería ganar más". Son detalles que se desconocen, pero está claro que hay discrepancias entre lo que explica la inmobiliaria y la versión de Raphinha.

¿Más lejos del Barça?

A los problemas económicos se suman los deportivos, ya que el futuro de Raphinha podría dar un giro inesperado si el Al-Hilal consigue cerrar el fichaje de Mohamed Salah. El extremo del FC Barcelona figura desde hace meses entre los principales objetivos del club saudí para reforzar su ataque, pero la irrupción del internacional egipcio como prioridad podría cambiar por completo los planes de la entidad.

Según Sport, Al-Hilal ya ha presentado una importante oferta a Salah, que quedará libre el próximo 1 de julio tras finalizar su contrato con el Liverpool. La propuesta contempla un vínculo de tres temporadas, con una cuarta opcional, además de un salario de 20 millones de euros netos por campaña, unas cifras muy similares a las que el conjunto saudí estaría dispuesto a ofrecer a Raphinha.

Mientras tanto, el brasileño está centrado en su recuperación de la lesión en el bíceps femoral. Sin embargo, las recientes informaciones sobre su presunta situación económica han alimentado las especulaciones sobre una posible salida rumbo a Arabia Saudí, una opción que sigue sobre la mesa de cara al próximo mercado de fichajes.