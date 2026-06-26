El cabreo monumental de Kiko Rivera tras la enésima cancelación de un concierto de Isabel Pantoja

Los Pantoja tienen querencia a los juzgados, ¿tal vez se sienten a gusto en el conflicto? El último, la cancelación de la actuación de Isabel Pantoja en el Icónica Santalucía Sevilla Fest. En el festival están anonadados porque es la primera vez que esto les sucede. Ya tuvieron que devolver 1.200 entradas cuando se cayó Il Divo del cartel y ahora van reembolsando las 4.000 que quedan, a razón de 75 euros por ticket.

Llama especialmente la atención el modus operandi de Isabel Pantoja cuando cancela un concierto. Ya lleva varias en su haber, pero siempre acaba cobrando (Valladolid y Tenerife en 2024, Córdoba en 2024, Nerja ese año, y en Sotogrande; en Huelva fue por motivos médicos… seis en total). En 2025 se canceló el de Tarragona por parte de la promotora. "Se lleva el dinero y con eso paga sus agujeros con Hacienda. Y luego, a ver quién lo recupera y cuándo", aseguran los que la han contratado en esta edición. Y luego, hasta que se resuelve el conflicto, pueden haber pasado años.

Kiko Rivera pinchará en el marco de las Endesa Music Sessions a las 23:00 pese a la cancelación del show de su madre. Según dijo Pepe del Real en Vamos a Ver, el DJ "tiene un cabreo monumental" porque "nadie le ha justificado los motivos que han llevado a la cantante a no actuar". Además, se siente perjudicado por la cancelación.

Mar Flores se saca la espina con Bertín Osborne. La modelo ha sido entrevistada por Bertín en Canal Sur y le ha reprochado en directo algo que ocurrió en los noventa y la dejó con el corazón roto. Los dos salieron hace décadas pero Mar no incluyó su romance en su reciente biografía, Mar en calma. Sí habló de la relación en un programa de televisión en el que calificó la ruptura como fría y dolorosa: "Me empezó a contar un rollo macabro, eso de que le gustaban otras mujeres y no podía evitarlo. Me enfadé mucho y lo pasé muy mal. Sufrí mucho, me pasaba horas al lado del teléfono. Tuve 400 veces la tentación de llamarle". Ahora ha tenido la oportunidad de decírselo a la cara. "Mira, en esta vida, en esta vida, solo funciona el timing. El timing es lo más importante", ha empezado diciendo. "Me dejaste por teléfono. Lo tenía que decir, lo llevaba aquí", decía tocándose el corazón. Bertín no ha sabido ni qué decir.

Juls Janeiro ha publicado un vídeo en TikTok en el que ha denunciado el bullying que está sufriendo desde que hace unos días colgó una sesión de maquillaje en la que aparece con la piel naranja. Durante la grabación pasa de la risa al llanto para acabar denunciando a los haters que desde hace tiempo le desean lo peor: "¿Por qué sois tan malas personas, tíos? Sois horribles, soltáis unas barbaridades por la boca que vamos (...) Es impresionante la cantidad de gente adulta que a mí me ha insultado, me ha deseado la muerte, me ha amenazado con que, de verdad, ¿se nos va la puta cabeza?".