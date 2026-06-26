El temor de Dulceida al viajar con su hija y Alba Paul: "Son unos 60 países en los que nos matan"

La creadora de contenido Aida Domènech, conocida mundialmente como Dulceida, ha conmovido a sus seguidores al compartir una de sus mayores preocupaciones desde que se convirtió en madre de su primera hija, Aria, junto a su esposa Alba Paul. Durante su intervención en el evento Rainbow Dulceida, la influencer ha reflexionado con crudeza sobre la falta de libertades a la que se enfrentan las familias LGTBI+ a nivel global.

"Creo que son aproximadamente unos 60 países en los que nos matan", arrancó denunciando Dulceida frente a los medios. La catalana explicó que la maternidad ha cambiado por completo su percepción del peligro y su forma de organizar el día a día, especialmente en lo que respecta a sus periodos vacacionales o profesionales fuera de España. "Ahora que soy madre vivo con mucho más ese miedo, sobre todo a la hora de viajar, porque hay muchos sitios en los que sé que no somos bienvenidas, entonces ya lo miro para no ir", confesó.

Dubái, descartado como destino familiar

Para ilustrar esta problemática, la empresaria puso un ejemplo muy claro sobre las restricciones geográficas que se autoimpone para proteger la integridad de su familia, descartando destinos muy cotizados dentro del mundo de los creadores de contenido: "Por ejemplo, yo a Dubái no me iría con Aria, ni con Alba. ¿Sabes?".

"Y hay sitios que de repente te piensas que sí, y lo miras y dices: 'guau, que no, tampoco'. Pues yo no voy ni a poner un 1% en peligro a mi hija. Que puede que no pase nada, pero si allí es ilegal, es que es fuerte", explicó.

Una realidad que califica de "locura"

Dulceida lamentó la desprotección internacional que sufren las personas por su orientación sexual o su identidad de género, enviando un mensaje de concienciación social. "Que unas personas, por ser o por querer, sean ilegales, me parece loco", zanjó con visible indignación.