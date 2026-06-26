Kiko Matamoros denuncia la desaparición de su hermano Coto y este reaparece llamándole "pez globo"

La tensa y distante relación entre los gemelos más mediáticos de la televisión española ha sumado un nuevo y surrealista capítulo. Kiko Matamoros ha denunciado formalmente la desaparición de su hermano Coto Matamoros. Lo que comenzó como un alarmante llamamiento en redes sociales a primera hora de este viernes, 26 de junio, acabó convirtiéndose en un trámite policial y, pocas horas después, en una ácida réplica por parte del supuestamente desaparecido.

La jornada comenzaba con una publicación que alertaba a sus seguidores y a los medios de comunicación: Kiko Matamoros utilizaba su cuenta oficial de Instagram para compartir una fotografía de su hermano gemelo, evidenciando una profunda preocupación por su estado actual. "Me ha producido mucha lástima esta imagen. He recordado los últimos días de Leopoldo María Panero", escribía Kiko, comparando el aspecto de su hermano con el deterioro físico que mostró el célebre poeta en la etapa final de su vida.

Acto seguido, el excolaborador de Sálvame lanzaba una petición directa a sus seguidores: "Si alguien sabe cómo puedo localizarlo, me gustaría ayudarle en la humilde medida de mis posibilidades". Ante las dudas de si se trataba de un impulso en redes o de una situación de gravedad real, el propio Kiko Matamoros confirmaba la peor de las hipótesis a El Español: "Sí, mi hermano ha desaparecido. He ido esta mañana personalmente a poner la denuncia a comisaría", aseguraba con rotundidad al periódico.

A pesar del movimiento policial, la publicación de Kiko no estaba exenta de la habitual crudeza que ha caracterizado su relación fraternal. En el mismo texto, Kiko le dedicaba unas durísimas palabras a su gemelo, describiendo lo que siente al verle como "esa extraña mezcla de compasión y náusea que puede solo experimentar quien conoce la causa, banal y sórdida, quizá, de tanto, tanto desastre".

Más de dos décadas de una guerra fratricida

Para entender la complejidad de esta relación entre los hermanos es necesario echar la vista atrás. La relación entre Kiko y Coto Matamoros lleva completamente rota más de dos décadas, concretamente desde finales de los años noventa.

El detonante de su ruptura total fue el monumental escándalo de la publicación de las fotografías íntimas de Mar Flores y Alessandro Lequio en la revista Interviú. En aquel momento, Mar Flores era cuñada de Kiko Matamoros (casado entonces con Marian Flores). La autoría y la venta de aquellas imágenes desencadenaron un cisma familiar, reproches económicos y acusaciones de traición televisadas que dinamitaron el vínculo entre los gemelos para siempre.

Desde entonces, sus caminos no hicieron más que separarse: Kiko Matamoros se consolidó como uno de los rostros indispensables de la televisión en España, encadenando años de éxito en Telecinco y, más recientemente, en TVE.

Coto Matamoros, por el contrario, optó por alejarse del foco mediático principal. Vivió una larga etapa fuera de España, arrastró graves problemas de salud tras sufrir dos infartos y, en sus contadas reapariciones, nunca ocultó sus adicciones, llegando a afirmar recientemente: "Tengo una relación amistosa con las drogas". Su última incursión pública había sido en el formato La casa de los gemelos 2.

La actualización de Coto: Desmentido con sarcasmo

Pese a la denuncia interpuesta en comisaría por Kiko, los movimientos digitales de Coto ya hacían dudar de que se tratase de una desaparición forzosa o de alto riesgo, puesto que su última historia de Instagram databa de apenas 15 horas antes de estallar la noticia.

La confirmación de que Coto se encuentra perfectamente —y de que no ha recibido con buen agrado la "preocupación" de su hermano— ha llegado a través de su cuenta oficial de X. Fiel a su estilo mordaz y provocador, Coto Matamoros ha zanjado la polémica de manera tajante con un breve tuit: "Resulta maravilloso que un pez globo se preocupe por uno".

Resulta maravilloso que un pez globo se preocupe por uno.

🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂 https://t.co/OOU92yppWQ — ✞ COTO MATAMOROS ✞ (@COTOMATAMOROS_1) June 26, 2026

Con este contundente e insultante dardo hacia el físico de su hermano, Coto no solo desmiente estar en paradero desconocido o incomunicado, sino que deja claro que la brecha que los separa sigue siendo tan profunda e insalvable como hace veinticinco años. Queda por ver en qué queda la denuncia presentada en comisaría una vez que el "desaparecido" ha dado señales de vida.