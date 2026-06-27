Antonio Banderas estrena chalé construido sobre el que la justicia le obligó a derribar en parte

La presencia de Antonio Banderas junto al Papa proporcionó al actor una de las más gratas emociones de su vida. Con naturalidad, puso su brazo izquierdo sobre el hombro del pontífice, como si fuera un reencuentro entre amigos. Genera el galán malagueño nuevas noticias: acaba de estrenar junto a su pareja, Nicole Kimpel, una residencia veraniega en Marbella, construida sobre el mismo solar donde se levantaba La Gaviota, aquel chalé que le compró a Encarna Sánchez y que la locutora había erigido en una zona donde por su amistad, e intereses, con Jesús Gil, le permitieron ocupar una parte ilegal. Banderas heredó ese problema y acabó, años más tarde de la adquisición de La Gaviota, por derribar cuanto fuera de la ley habitaba.

Antonio, siempre responsable, enemigo de crear problemas innecesarios, que nunca ha dado de qué hablar negativamente por escándalo alguno, vive una época de ensueño desde que se instaló en su Málaga natal, donde vino al mundo el 10 de agosto de hace sesenta y cinco años. Sin que haya roto con su representante artístico, que continúa firmándole contratos cinematográficos, menos que antes, desde luego, está entregado a su teatro del Soho en la capital de la Costa del Sol y a los negocios de hostelería de su alrededor. Por su cercanía habita un ático junto a su pareja, Nicole Kimpel, con quien lleva unido desde hace exactamente doce años. Fue en mayo de 2014 cuando se conocieron en el transcurso del Festival de Cannes, en la fiesta que daba una joyería de lujo. Acababa de romper definitivamente con Melanie Griffith, tras casi veinte años de casados. Y en la capital de la Costa Azul francesa fue donde se conoció su nueva situación sentimental. Un baile de enamorados en aquella recepción significó que el malagueño iniciaba una nueva vida. Ese cambio marital del actor no le significó destruir por completo la relación amistosa con su ex. La existencia de su hija Stella del Carmen les ha llevado a comunicarse a menudo. Así se comprobó meses atrás en la boda de la joven en un paraje castellano, unas conocidas bodegas, lugar que eligió la propia novia para sus esponsales.

Un divorcio que le resultó bastante caro

Los divorcios entre gente famosa en los Estados Unidos salen ‘por un riñón’ para quien lo solicita, generalmente el marido. Y Antonio tuvo que desprenderse de gran parte de su patrimonio. La pareja había contraído matrimonio civil en Londres con separación de bienes, mas en 2004 firmaron un nuevo contrato de gananciales. Eso determinó llegada la ruptura, que Antonio se viera obligado a sufragarla con la cifra de 60.000 dólares mensuales (ignoramos por cuánto tiempo), la casa que tenían a medias en la estación invernal de Aspen (Colorado) y la participación de un casoplón en Los Ángeles, al cincuenta por ciento, que vendieron por un total de quince millones de dólares. Ella se quedó también con un cuadro de Picasso, y él con dibujos de su genial paisano, otros de Diego Rivera y un apartamento en Nueva York, en las inmediaciones de Central Park.

A lo largo de los años, Antonio Banderas ha acumulado una fortuna que nunca habría soñado tener cuando inició su carrera en el cine, en sus comienzos con Pedro Almodóvar. La estimación de Celebrity Net Worth es de cincuenta millones de euros, que nos parece haber sido calculada a la baja. Sólo por sus negocios, ha ganado bastante, aunque a propósito no se ha beneficiado de sus inversiones en aventuras teatrales, costosas, como son las de comedias musicales del estilo que estrena en Málaga, Madrid y Barcelona. Pero sabe invertir su dinero. Hace más o menos un año compró un piso en Madrid frente al parque del Retiro.

Luego está su cotización en las producciones cinematográficas americanas. Si por protagonizar Evita percibió cuatro millones de dólares, doce fueron los que se embolsó por El cuerpo.

Nicole, una belleza discreta que le hace feliz

Los dos matrimonios que ha tenido Antonio Banderas lo han convencido de que no quiere repetir con un tercero. El primero con Ana Leza, lo rompió él, cuando quería emanciparse, sacrificándolo todo por hacerse un hueco en Hollywood. Ana, que también era actriz, conocía la lengua inglesa y lo ayudó en su primera experiencia americana, se sintió decepcionada. Cuando se casó con Melanie Griffith, sin duda muy enamorado, se benefició publicitariamente de la posición que la hija de Tippi Hedren sostenía en Hollywood, hasta que por su talento, ya no necesitaba apoyarse en ella.

Pero al cabo de casi dos decenios, muy a pesar suyo, Antonio se sintió impotente para acabar con las adicciones de Melanie. También quedó harto de las obsesiones de Melanie por someterse a intervenciones de cirugía estética. Baste una, cuando aún no conocía a Banderas, consecuencia del ataque que sufrió de una leona durante el rodaje de El gran rugido, que tuvo lugar en la finca de su madre. Tippi Hedren, excéntrica sin duda, mantenía una gran jaula con varios animales salvajes, y allí es donde se filmó aquella película.

Antonio Banderas, siempre, que sepamos, le fue fiel a Melanie Griffith. Y eso que pudo haber tenido más de un flirt con algunas de las estrellas que tuvo entre sus brazos en el cine, a saber: Salma Hayek, Catherine Zeta-Jones (se la presentó, por cierto, a Michael Douglas), Penélope Cruz, Angelina Jolie, Emma Thompson, Madonna… Algunas de esas colegas han comentado cómo lo conocieron. Catherine Zeta-Jones: "Me temblaban las rodillas cuando acudí a las pruebas para La máscara del Zorro (1998). En las de cámara que hice estaba supernerviosa. Antonio y yo nos entendimos, puede que por nuestro sentido del humor, o gracias a una luz divina, y después bailamos". Hubo química, ciertamente, entre ambos actores en sus personajes de Alejandro Murrieta y Elena Montero. Sépase que esa película que tanto le supuso en su filmografía no iba a protagonizarla él, sino Tom Cruise, por decisión de Steven Spielberg, el director, pero aquel no vio claro su papel, renunciando a él. Que Banderas se significara en Hollywood como villano de lujo, fue una de las pocas excepciones de cuantos actores de habla hispana acceden a un papel en Hollywood. Le advirtieron algunos colegas cubanos al llegar a la meca del cine que no se hiciera ilusiones: siempre le ofrecerían personajes de poca entidad, villanos con poco futuro. Predicciones que nunca se cumplirían porque el malagueño supo poco a poco ir subiendo de categoría.

Cuando Antonio Banderas encontró a Nicole Kimpel, creyó haber hallado eso que antes tanto se decía: su media naranja. Casi veinte años menor. Ningún problema por esa diferencia. Ella, amén de atractiva, es discreta, habla lo justo ante los periodistas, comparte con Antonio mucho de su carácter y modo de vida. Y estando así, Antonio debe pensar lo que sigue: ¿para qué casarse y complicarse la vida como le sucedió en dos ocasiones, ya explicadas?