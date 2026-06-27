Isa Pantoja se niega a ver unas "terribles" imágenes de Cantora: "Nunca imaginé que viviría esto otra vez"

La noche de este viernes 26 de junio se intuía intensa en el plató de De Viernes, pero nadie pudo prever el devastador vuelco emocional que sufriría Isa Pantoja durante su entrevista. La joven acudía al programa estrella de Telecinco dispuesta a repasar la actualidad de su vida y el sempiterno distanciamiento familiar, abordando con su habitual madurez y calma cada una de las preguntas de los colaboradores en una extensa y profunda conversación. Sin embargo, el verdadero terremoto televisivo llegó al final de la velada. Tras una intensa batería de preguntas sobre su presente, Isa Pantoja fue puesta frente al televisor para descubrir las impactantes imágenes que la cadena ha logrado grabar en exclusiva en el interior de Cantora, la emblemática finca gaditana donde residió su madre, Isabel Pantoja, durante décadas.

Este material exclusivo forma parte de un programa especial que Mediaset estrenará próximamente bajo el título El precio de Cantora. En este documental, el propio presentador Santi Acosta se adentra en las estancias y los rincones más privados de la propiedad acompañado por un grupo de personas clave en el ecosistema de la tonadillera: Canales Rivera, sobrino de Paquirri; Laura Cuevas, hija del antiguo mayoral; Pepi Valladares, que fuera asistente personal de la cantante; y Dulce, la que fuera niñera incondicional de la propia Isa Pantoja.

La retransmisión no solo desveló las estancias donde se forjó la leyenda y los mitos del clan, sino que sirvió para escenificar sobre el terreno los conflictos históricos de la familia.

Al reproducirse el vídeo, el impacto fue inmediato y demoledor para la invitada, quien lleva ya siete años sin pisar los terrenos de la finca que un día consideró su hogar. Isa Pantoja se quedó completamente en shock, incapaz de asimilar que la gran sorpresa que el programa había estado cebando a lo largo de toda la noche fuera una incursión tan agresiva en su pasado. Desbordada por la crudeza de lo que veía en pantalla, su primera reacción física evidenció una profunda crisis de ansiedad. "Lo siento, pero no puedo hablar de esto. No me encuentro bien", reaccionó con la voz completamente entrecortada por las lágrimas mientras buscaba apresuradamente un asiento en el plató para intentar tranquilizarse y recuperar el aliento ante la mirada atónita de los presentes.

A la hija de la tonadillera le llamó poderosamente la atención el avanzado estado de abandono y deterioro que presenta actualmente la finca, un reflejo físico de la decadencia de la saga familiar, especialmente desde que Isabel Pantoja saliera prácticamente 'escopetada' del lugar en 2025 para fijar su residencia en Madrid. Pese al choque visual de ver las habitaciones desangeladas, lo que verdaderamente terminó por destrozar a la joven fue constatar que Telecinco hubiera accedido al recinto de la mano de las personas que más han orbitado y polemizado en torno al clan Pantoja. "Nunca imaginé que viviría esto otra vez", añadió visiblemente afectada, con los ojos vidriosos, tras presenciar cómo su antigua niñera, Dulce, recreaba in situ e identificaba los lugares exactos de algunos de los episodios más "terribles, dolorosos y controvertidos" de la infancia y adolescencia de Isa Pi.

La gravedad de la situación obligó a detener el ritmo habitual del programa, concediendo a la hija de la artista unos minutos de absoluto silencio para intentar recomponerse de la dolorosa encerrona emocional. Una vez recuperada la voz a duras penas, pudo articular unas breves e íntimas palabras de asombro y amargura sobre este reportaje grabado en las entrañas de Cantora. Al percatarse del enorme sufrimiento real y no impostado de la invitada, el presentador Santi Acosta decidió romper el protocolo del espacio. Al acabar la entrevista, se sentó de inmediato junto a ella en el sofá para entonar el mea culpa y pedirle perdón públicamente por este inesperado y desgarrador momento de angustia que acababa de causarle la escaleta del programa.

Buscando la mirada de una Isa Pantoja todavía temblorosa, el conductor del espacio se mostró visiblemente arrepentido por el daño causado. "Quiero pedirte disculpas. No esperaba que te afectara tanto ver esto. Nadie en este equipo quería que sufrieras por esto ni por nada. Quiero pedirte disculpas porque esto haya sucedido así", le dijo mirándola a los ojos, asumiendo la responsabilidad del amargo trago. Tras este solemne y cercano gesto de empatía por parte de Acosta, que sirvió para rebajar la extrema tensión que se respiraba en el plató de Telecinco, Isa Pantoja abandonó las instalaciones de la cadena agradecida por las disculpas finales, pero profundamente conmovida por el fantasma de Cantora que volvió a cruzarse en su vida de la forma más abrupta posible.