Las desgarradoras lágrimas de Fabiola Martínez por Venezuela: "Estamos todos debajo de esos escombros"

La devastación ha vuelto a golpear con extrema dureza a Venezuela tras registrarse el pasado jueves dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2. El epicentro del desastre se ha concentrado de manera dramática en el estado de La Guaira, una región costera históricamente vulnerable que ya sufrió tragedias climáticas en el pasado y que ahora ve cómo numerosas zonas urbanas y residenciales han quedado completamente reducidas a escombros. El último balance oficial de la catástrofe dibuja un escenario desgarrador con al menos 920 personas fallecidas y más de 3.300 heridas, unas cifras que sitúan a este suceso como uno de los peores desastres naturales de la historia reciente del país y cuyas estremecedoras imágenes de rescates y destrucción están dando la vuelta al mundo de forma inmediata.

Este trágico acontecimiento ha generado un profundo impacto emocional que trasciende las fronteras venezolanas, resonando con especial fuerza en la numerosa comunidad de inmigrantes que residen en España. Muchos de ellos reviven el trauma de la distancia y la impotencia en momentos de crisis nacional, una realidad que afecta directamente a figuras públicas como la modelo y empresaria Fabiola Martínez. La exmujer del presentador Bertín Osborne ya había manifestado públicamente hace unos días su profunda consternación y el enorme peso de la incertidumbre, reconociendo además la angustia de no haber podido establecer contacto directo con una parte de su familia que reside en Maracaibo, una ciudad que, aunque se encuentra geográficamente alejada de la zona cero del desastre, permanece sumida en el colapso generalizado de las comunicaciones que afecta a toda la nación caribeña.

La situación personal de Martínez se ha visibilizado de manera muy emotiva coincidiendo con su reciente estreno como colaboradora en el nuevo magacín de las tardes de fin de semana de Telecinco, conducido por Paz Padilla. Durante la emisión de este sábado, que marcaba el esperado estreno del programa titulado El Show de Paz, en un entorno que combina el análisis de la actualidad con el testimonio social, la venezolana no pudo contener la emoción al abordar la evolución de la catástrofe en su tierra natal.

Rota en lágrimas ante las cámaras de El Show de Paz, la colaboradora personificó el dolor del exilio y la desesperación de millones de compatriotas al expresar textualmente: "Está siendo un momento difícil, he pasado un par de días de bajón, veo las imágenes y me rompen el corazón (...) . Mi familia está aquí, pero está allí. Estamos todos allí, debajo de esos escombros esperando a que alguien nos tienda la mano y nos saque de este infierno". Sus palabras reflejan fielmente el sentimiento de una diáspora que, a miles de kilómetros de distancia, vive la tragedia con la misma intensidad y dolor que si se encontraran atrapados bajo las propias ruinas del terremoto.