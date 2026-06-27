Luis Merlo cumple 60 años y mantiene el apellido de su abuelo y no el de su padre, Carlos Larrañaga

Luis Merlo, nacido en Madrid el 13 de junio de 1966, hijo de Carlos Larrañaga y María Luisa Merlo, vivió su adolescencia y parte de su primera juventud con su abuelo materno, el magnífico actor valenciano Ismael Merlo, por un par de razones: una, que lo quería y admiraba por su veteranía en los escenarios y otra, que sus padres vivían repetidas crisis en su matrimonio y Luis percibió que en ese ambiente hogareño se sentía un tanto desplazado. Llegó, ya siendo adulto, a echarle en cara a su madre que no le hacía caso, cuando la necesitaba. Una época difícil para él, que fue superando. Pero era su abuelo quien se ocupaba de su educación y mantenimiento, sufragándole los gastos de su aprendizaje teatral.

Luis Merlo estudió cuatro años con el director argentino Ángel Ruggiero; siguió varios cursos de danza con Víctor Ullate y otros maestros, y uno de arte dramático en la escuela neoyorquina de la conocida actriz cinematográfica Shelley Winters.

Tenía Luis sólo dieciocho años cuando debutó en la escena en la compañía de Nuria Espert, con la obra Salomé, de Oscar Wilde, en versión castellana de Terenci Moix. Entre los siguientes estrenos teatrales: Séneca, o el beneficio de la duda, de Antonio Gala, Bajarse al moro, Los ochenta son nuestros, Don Juan Tenorio, Tres sombreros de copa y… Calígula, de Albert Camus. Con veintidochenta años, la edad aproximada del emperador romano en el contexto de ese drama histórico, que con veinticuatro había dado a conocer en París el gran Gérard Philipe, Luis Merlo obtuvo su gran éxito siendo todavía casi un primerizo: el descubrimiento en el panorama teatral español. Antes que él, un grande de la escena madrileña, José María Rodero, cuarentón entonces, representó el mismo papel en el teatro Bellas Artes.

Luis Merlo y su hermana, Amparo Larrañaga

Luis Merlo llevó por toda España las representaciones de Calígula, en una compañía dirigida por José Tamayo. En aquella tragedia, cuanto interpretó era para quitarse el sombrero, que decían los antiguos, en señal de reconocimiento y respeto.

Con aquel crédito, que la crítica supo acreditar, Luis Merlo desarrolló una sólida carrera. La popularidad la consiguió, desde luego, gracias a sus intervenciones en series de televisión, de las más recientes Aquí No Hay Quien Viva y La Que Se Avecina. El teatro no lo abandonó, pues aparte de los títulos antes reseñados, en época más cercana estrenó la comedia de Woody Allen Tócala Otra Vez, Sam y El Método Grönholm, que mantuvo varias temporadas seguidas a partir de 2020.

Ese trabajo intenso de Luis Merlo se vio interrumpido en 2017 por un episodio de insuficiencia respiratoria. Una de las pocas veces que se ausentó de la escena. Podría decirse que lleva el arte de la representación en sus venas, desde que era chico y se iba de gira con sus progenitores, contemplando a estos en sus estrenos, entre bastidores.

La relación con su padre, Carlos Larrañaga, no fue muy prolongada, tampoco con María Luisa Merlo, su madre, hasta que llegado un día digamos que olvidaron rencillas pasadas y hasta se fueron a vivir juntos a un espléndido chalé durante largo tiempo. Hubo alguien que los tomó por novios.

María Luisa, estupenda actriz siempre tanto cuando iba con su marido en la compañía de ambos, como luego en solitario, no llegó a coincidir, que recordemos, en ningún estreno con su hijo Luis. Al que llamaba Ismael Bis, por la cercanía de abuelo, Ismael, y nieto, él. También "mi señor de los jueves", el día en que se veían algunos años.

Luis Merlo ha proseguido en los últimos tiempos sus series ininterrumpidas en televisión y sus representaciones teatrales. Sus sesenta años cumplidos los representa como uno de nuestros más veteranos actores, de impecable trayectoria.

Su vida íntima con parejas masculinas la llevó siempre con la más absoluta discreción.