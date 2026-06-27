Paz Padilla regresó por todo lo alto a las pantallas de Telecinco como invitada estelar en el programa ¡De Viernes!, una visita que sirvió de antesala para promocionar su nuevo y esperado proyecto en la cadena, El Show de Paz, cuyo estreno arranca este mismo sábado 27 de junio. La esperada velada supuso el reencuentro en plató de la polifacética cómica con Terelu Campos y Lydia Lozano, antiguas compañeras de su etapa en Sálvame. Sin embargo, la cordialidad reinante con Terelu contrastó frontalmente con el ambiente gélido y tenso que se instaló frente a Lydia Lozano, evidenciando que el tiempo no siempre cura todas las heridas del pasado televisivo.

El instante de máxima tensión, que dinamitó por completo la sintonía en el plató, ocurrió cuando Lydia Lozano intentó indagar en el contenido del nuevo espacio de la gaditana. Tras explicar que se había puesto en contacto con la exmujer de Bertín Osborne para conocer cómo se encuentra su familia tras el doble terremoto ocurrido en Venezuela, la periodista quiso saber directamente: "¿Qué va a hacer Fabiola en el programa?". Ante esta cuestión sobre los entresijos de un proyecto que aún no se había estrenado, Paz Padilla optó por una respuesta tan firme como natural, espetándole un directo "Pregúntaselo" que desató las risas generalizadas del público y los colaboradores. Este desparpajo y espontaneidad tan característicos de la humorista, lejos de ser entendidos como parte del espectáculo, descolocaron profundamente a Lydia Lozano, quien se tomó el comentario de manera tan severa que optó por el silencio y no volvió a dirigirse a la invitada durante el resto de la noche.

La molestia de la colaboradora se hizo aún más evidente poco después, cuando Ángela Portero planteó una pregunta similar sobre la participación de la modelo Cristina Piaget en el nuevo espacio dominical. "Que se lo pregunten a ella", musitó con evidente resentimiento la periodista, intentando imitar la contestación de la gaditana. Para comprender la frialdad y la firme postura de Paz Padilla, conviene recordar el hostil tratamiento mediático que sufrió la presentadora tras su abrupta salida de Sálvame motivada por una fuerte discusión con Belén Esteban. A partir de ese momento, Padilla tuvo que lidiar con un incesante aluvión de críticas y juicios en diversos espacios vinculados a la misma productora, tales como Ni Que Fuéramos y La Familia de la Tele, formatos en los que Lozano participó activamente. Es comprensible, por tanto, que la humorista marque distancias y se muestre cauta ante reproches velados o preguntas incómodas de quienes formaron parte de esa etapa de acoso mediático.

Así es su nuevo espacio en Telecinco

Dejando a un lado los roces estériles, el verdadero foco de la noche estuvo en desgranar las claves de El Show de Paz, un formato que aterriza este sábado a las 16:00 en Telecinco, justo antes de Fiesta, y que promete frescura gracias a un variopinto plantel de colaboradores. Junto a las ya mencionadas Fabiola Martínez y Cristina Piaget, el espacio contará con el talento del cantante Roi Méndez, la comicidad de Jenni Alcolado, la experiencia de Jimmy Castro y un fichaje muy especial: Lola Padilla, hermana de la presentadora, que debuta de manera absoluta en la televisión.

Al hablar de Lola, la presentadora relató con ternura que "es mi hermana, ella es muy graciosa, hace un mes que se jubiló de su trabajo haciendo radiografías y la convencí para que se viniera conmigo. Ella va a ser como mi toma de tierra porque ella, al igual que todos mis hermanos y mi familia, son personas normales de la calle". Con estas palabras, Paz demostró una vez más su autenticidad y su empeño por rodearse de perfiles puros, alejados de las habituales dobleces del medio artístico.

De igual modo, y tras el comentado desencuentro con Lozano, la gaditana quiso profundizar de forma afectuosa en la figura de Fabiola Martínez, aclarando en primer lugar la delicada situación personal que atraviesa debido a la actualidad internacional: "Me ha dicho que su familia está bien, que su familia está a salvo, pero que ella está muy angustiada por la situación tan horrible que hay en su tierra". Padilla no dudó en salir en defensa del valor humano de su nueva compañera al afirmar que "Fabiola es un ser de luz. Ella es un ser muy bonito. El programa va un poco de eso, de ser buenos con la gente y de ser solidarios como es ella, es una persona muy concienciada con el ser humano".

Por último, la presentadora también tuvo un momento de honestidad y empatía al referirse a Cristina Piaget. A pesar de reconocer con total sinceridad que no la conoce "mucho porque no la he seguido", demostró su agudo instinto emocional y su calidez humana al confesar que "me parece que a ella la veo muy falta de amor, no sé dónde ni por qué, pero sé que cuando la beso o la abrazo lo necesita".