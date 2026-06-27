Terelu Campos, acorralada por sus incongruencias al hablar sobre su relación con Rocío Carrasco

El esperado estreno en el Cine Callao de Madrid de La más grande, el nuevo proyecto documental con el que Rocío Carrasco vuelve a repasar la trayectoria de su madre, Rocío Jurado, congregó a un nutrido grupo de celebridades. Entre los asistentes destacó la presencia de Terelu Campos, un rostro cuya asistencia adquirió un matiz especial debido a los persistentes comentarios que, desde hace un año, apuntan a un indiscutible enfriamiento en su antaño estrecha relación con la hija de la chipionera.

La propia Terelu Campos, ejerciendo su labor en el plató de ¡De Viernes!, se vio en la tesitura de dar explicaciones ante sus compañeros de programa. No solo se le requirió su valoración sobre el metraje, sino también una aclaración minuciosa sobre el verdadero estado de un vínculo afectivo que ella misma, en intervenciones previas, ya había admitido que carecía de la fluidez y la frecuencia de épocas pasadas.

Respecto a la atmósfera del evento, la colaboradora describió una estampa de indisimulada vulnerabilidad por parte de la organizadora, señalando que "Rocío estaba nerviosa, pero luego también muy emocionada porque todas las personas que estuvieron en el Cine Callao vieron emoción, lágrimas, sentimiento y risas". Terelu, que pudo visionar la mitad de los cuatro episodios que conforman la producción, analizó el ritmo de la obra apuntando ciertos contrastes en su estructura. Según su criterio, "el primero es un poco más lento, pero el segundo recuerdo que dije: '¿Ya se ha acabado?'. Ver a Rocío en la intimidad, el archivo de todas las entrevistas que dio a lo largo de su vida, esa dualidad de quién era Rocío Jurado y Rocío Mohedano... eran dos mujeres en una. Porque Rocío podía ser la más grande, pero también la más pequeñita en su intimidad".

La expectación de la docuserie también residía en comprobar si el proyecto contaría con aquellos miembros del clan familiar con los que Rocío Carrasco mantiene una ruptura absoluta desde hace años. Terelu confirmó la aparición de figuras como Rosa Benito o Amador Mohedano, matizando la naturaleza de su presencia al asegurar que "sí salen, además con imágenes preciosísimas. Con mucho cariño". Sin embargo, la colaboradora se apresuró a delimitar las distancias, aclarando que no existen declaraciones novedosas de los rostros más mediáticos del conflicto familiar y que "la familia que no es pública sí ha participado y ha concedido entrevistas para el documental".

El foco de la conversación en el plató derivó inevitablemente hacia la asimetría que algunos colaboradores perciben en la amistad que une a ambas mujeres. Fue Ángela Portero quien puso el dedo en la llaga al rememorar los reproches velados del pasado y la notable ausencia de Rocío Carrasco en los proyectos profesionales de la Campos. "Dijiste aquí que hacía mucho que no hablabas con ella y nos sorprendió mucho que Rocío no fuera al estreno de tu obra de teatro. O sea, que tú sí la apoyas, pero ella no fue", le espetó de forma directa.

Ante la evidencia de una entrega que el entorno no percibe como recíproca, Terelu Campos optó por una defensa que, bajo una capa de generosidad, dejaba entrever la aceptación de dinámicas muy distintas entre ambas. "Es que yo no hago las cosas porque los demás las hagan. Yo hago las cosas porque quiero hacerlas y punto. Ni hago las cosas a cambio ni exijo a nadie que haga nada", manifestó de manera tajante, exponiendo su postura de acudir a las convocatorias ajenas sin esperar el mismo respaldo a cambio.

En su intento por reconducir la narrativa y restar peso a la teoría de una ruptura definitiva, la comunicadora achacó la falta de comunicación a los compromisos de la hija de la cantante. "Yo dije que en el último año había tenido menos contacto con Rocío Carrasco, no que no hubiera tenido contacto. Por circunstancias de trabajo diferentes, de ella con el espectáculo, grabando ese programa de televisión fuera de España, había motivos suficientes como para no tener una relación fluida. Pero, por ejemplo, ella nada más llegar a España, yo hablé con ella", argumentó, justificando el distanciamiento mediante las agendas laborales.

La jornada también estuvo marcada por las informaciones que apuntan a que Gloria Camila Ortega podría emprender acciones legales contra su hermana a propósito del contenido emitido en la docuserie. Al ser consultada sobre si aprovechó el reencuentro para interesarse por este nuevo frente judicial, Terelu argumentó que los fastos del estreno no eran el escenario idóneo para tratar asuntos de tal gravedad. "No creo que fuera el momento, en un estreno con toda la prensa, con toda una rueda de prensa, que yo le preguntara por eso", observó. Para concluir, la colaboradora sentenció su postura ante el conflicto histórico de la protagonista: "¿Que se lo preguntaré? Pues sí o no. Es que yo no hablo con Rocío de su familia".