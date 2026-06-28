José Manuel Soto se niega a retractarse de sus palabras sobre el consentimiento y Emma García enfurece

El cantante José Manuel Soto ha vuelto a situarse en el centro de la polémica tras su intervención en el programa de televisión ¡De Viernes!. En el espacio conducido por Bea Archidona y Santi Acosta, donde el artista acudió principalmente para hablar sobre su experiencia en el concurso de supervivencia Supervivientes —en el cual alcanzó la cuarta posición—, se abordó una de sus publicaciones más controvertidas en las redes sociales. En concreto, el equipo del programa le preguntó sobre un mensaje difundido años atrás en la plataforma X (antes Twitter) en relación con los debates en torno al consentimiento y la ley del solo sí es sí. El contenido original de dicho tuit señalaba: "Pues yo diría que un 'no' puede ser un 'no' o puede ser un 'ya veremos'".

Al ser interpelado sobre si mantenía esa postura tiempo después, el cantante declinó retractarse o matizar la publicación original, reafirmando el sentido de sus palabras. Soto justificó el mensaje explicando que "es una tontería. Yo quería decir que hay veces que una mujer te dice que 'no' y al día siguiente te dice que 'sí'. Las mujeres cuando te dicen que 'no', algunas veces te están diciendo 'cúrratelo un poquito más'. La seducción es una cosa que consiste en que al principio es 'no'".

Esta nueva argumentación se añade a un historial de pronunciamientos públicos en redes sociales por parte del intérprete que de manera recurrente generan un fuerte debate social y político. Entre los precedentes más señalados se encuentran sus críticas directas a las iniciativas del Ministerio de Igualdad —como cuando cuestionó abiertamente lemas de campañas institucionales afirmando: "¿Sola y borracha? ¿Qué coño es esto? ¿Estáis incitando al alcoholismo? ¿Desde un Ministerio? Estáis locas del coño"—, así como otras publicaciones de contenido político que han llegado a tener repercusiones en su actividad profesional.

Destaca, por ejemplo, la cancelación de varios de sus conciertos programados por ayuntamientos andaluces en el verano de 2023 tras publicar un mensaje con improperios hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus electores, lo que obligó al artista a emitir disculpas posteriores argumentando que el uso de ciertos términos respondía a expresiones populares.

Las últimas explicaciones de Soto sobre el proceso de seducción y el significado del rechazo verbal obtuvieron una respuesta directa este domingo por parte de otros profesionales del medio televisivo. La presentadora Emma García abordó la controversia desde su propio espacio, Fiesta, manifestando una posición contraria a las tesis expuestas por el cantante. García detalló que "esperaba que le hubiese dado la vuelta y hubiese reflexionado sobre este tema porque tenemos no todo el derecho, sino toda la libertad de decir sí y no cuando nos dé la gana. Creo que no hay ninguna duda al respecto. Y, aun así, podemos engendrar. Cuando nos dé la gana también".

En su intervención, la comunicadora quiso desvincular el concepto expresado por el artista de las relaciones cotidianas, concluyendo que "una cosa es a quien le puede gustar el cortejo, que eso está muy bien y, además, cada uno decide el ritmo y otra cosa es esto".