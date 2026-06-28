La incómoda reaparición de Victoria Federica tras su último escándalo en Madrid

Los hijos de la infanta Elena, Victoria Federica y Felipe Juan Froilán, vuelven a situarse en el centro de la actualidad mediática tras un incidente en el conocido Hotel Palace de Madrid. Según las informaciones publicadas en los últimos días, ambos habrían abandonado el lujoso establecimiento junto a un grupo de amigos sin abonar una factura que oscilaba los 300 euros. El grupo se encontraba disfrutando de varias consumiciones tras asistir a la tradicional Corrida de la Beneficencia en la plaza de toros de Las Ventas.

Mientras que desde su entorno más cercano se han apresurado a negar tajantemente que los nietos del rey Juan Carlos se marcharan sin saldar su deuda, el debate sobre lo que realmente ocurrió aquella tarde en el centro de la capital española sigue activo. Ante este escenario, cada aparición pública de la sobrina de Felipe VI genera una enorme expectación entre los medios de comunicación, que buscan esclarecer los hechos.

Tras este comentado episodio, la joven ha reaparecido públicamente, pero ha optado por mantener el más absoluto de los silencios. La hija de la infanta Elena llegaba a la estación de tren de Sevilla acompañada por su actual pareja, el empresario Jorge Navalpotro, con quien mantiene una relación sentimental desde hace varios meses. Como era de esperar, las preguntas sobre el supuesto impago en el hotel madrileño no tardaron en formularse por parte de los reporteros que aguardaban su llegada a la capital andaluza.

"No voy a decir nada, gracias", respondió con evidente incomodidad ante las cámaras cuando los periodistas intentaban obtener su versión sobre lo sucedido. Lejos de detenerse para aclarar el malentendido, el tono se volvió ligeramente más tenso cuando la prensa insistió en conocer si realmente ella y su hermano habían abandonado el local sin hacer frente a la cuenta. "Porfa, porfa (...), es que me tengo que ir rápido", zanjó la sobrina del Rey, tratando de esquivar a los informadores y dejando en el aire cualquier tipo de explicación al respecto.

Después de su viaje en AVE, la pareja salió de las instalaciones ferroviarias y procedió a hacer cola tranquilamente para tomar un taxi, con el objetivo de continuar su escapada andaluza con total normalidad. Esta imagen sosegada contrasta fuertemente con el revuelo mediático generado durante la semana. De este modo, la joven refuerza su habitual estrategia ante la polémica: evitar confirmar o desmentir las informaciones y permitir que el paso de los días disipe el interés del público y de la prensa.

La verdad sobre el supuesto 'simpa'

Como ya publicamos en Libertad Digital, lo cierto es que a la hora de pagar la factura Victoria Federica y su grupo de acompañantes empezaron a levantarse e irse. Los camareros se dieron cuenta de que se marchaban y uno de ellos le pasó la factura al CEO de Modular Homes, que vio que la cuenta era más abultada y con más consumiciones de lo que le tocaba abonar, y decidió pagar él a pesar de estar sentado en otra mesa, cantidad que abonó como gesto de caballerosidad y para evitar líos.

Entre las consumiciones estaban dos aguas de Mondariz por importe de 10 euros; un agua con gas de Mondariz por importe de 5 euros; una Coca-Cola zero a 7,27 €; 13 dobles de cerveza Mahou con un total de 177 €; 5 copas de Domaine Trenel con un total de 95,45 €; 1 copa de ron gran reserva Zacapa 23 y una de Laderas, que suma una factura final de 357,40 €.

Esta semana, varios programas de TV hablaron con varios de los camareros, que dijeron que ellos "no sabían nada", aunque no lo negaron. Finalmente, como gesto de cortesía, invitaron al CEO a un plato de jamón y otra ronda como agradecimiento por el descubierto que dejó la 'banda del simpa'.