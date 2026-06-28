La insólita lucha de José Luis Ábalos desde prisión: la custodia de su gata Chloe

Los 24 años de cárcel impuestos a José Luis Ábalos le han convertido en el exministro con la mayor condena por corrupción de la historia de la democracia española. La sentencia del caso Mascarillas, que le atribuye delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, marcará un antes y un después dentro de la historia del PSOE. Sin embargo, más allá de las repercusiones estrictamente políticas y judiciales de esta resolución, la vida personal y el entorno familiar del expolítico también se han visto gravemente perjudicados.

Desde que estalló el escándalo en los tribunales, se han ido filtrando de forma recurrente muchos de los problemas domésticos e institucionales que ha mantenido con su última mujer, Carolina Perles, madre de dos de sus cinco hijos. Esta última ha vuelto a la primera línea mediática tras conceder una extensa entrevista en ¡De Viernes!, el programa que presentan Santiago Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco, donde se han aireado las profundas fisuras de la relación tras la entrada en prisión del antiguo miembro del Gobierno.

Gracias a las declaraciones que Perles ha ido desgranando en televisión desde que saltó a la luz la polémica familiar, se ha conocido que Ábalos tiene una gata llamada Chloe que ha desatado un enconado y polémico conflicto entre ambas partes. La mascota, un felino de color blanco y que destaca por tener un ojo de cada color, está registrada formalmente a nombre del exministro. No obstante, Carolina Perles la ha reclamado formalmente por la vía pública porque, según su testimonio, el animal le pertenece emocionalmente a sus hijos, quienes se criaron con ella. Perles ha reiterado que no entiende los motivos por los que el animal debe permanecer bajo la custodia de la familia de su exmarido mientras este cumple condena, y ha manifestado abiertamente su deseo de recuperarla cuanto antes con el objetivo de solucionar este problema doméstico y poder pasar página de una vez por todas.

La historia de Chloe se remonta a la época de esplendor político del exdirigente socialista, concretamente a los años en los que Ábalos ocupaba la cartera del Ministerio de Transportes. En aquel momento de estabilidad familiar, la gata vivía en el domicilio común con todos los miembros del hogar, pero la dinámica cambió radicalmente cuando el exsecretario de Organización del PSOE se separó de Perles. Tras la ruptura, el animal doméstico se quedó en primera instancia bajo los cuidados de Carolina y estuvo conviviendo con ella de forma habitual hasta que la mujer planeó un viaje fuera de España. Perles tenía la intención de pasar unos días de vacaciones en Marruecos y, ante la imposibilidad de llevarse a la mascota, le pidió formalmente a Ábalos que se hiciese cargo de cuidar al animal. Aunque en un primer momento la estancia iba a ser estrictamente temporal y programada solo para un fin de semana, la situación fue prolongándose en el tiempo de mutuo acuerdo debido a diversas circunstancias, hasta terminar convirtiéndose en una situación indefinida.

Para el exministro no fue un proceso sencillo al principio. Ábalos ya tenía en su propiedad dos perras de gran tamaño, por lo que las primeras semanas de convivencia resultaron complejas para lograr la adaptación y cuidar de Chloe en un entorno con otros animales. Pese a las dificultades iniciales, el político terminó acostumbrándose por completo a la presencia de la gata en su rutina diaria y, con el paso de los meses, procedió a registrar oficialmente al animal a su nombre en el censo de mascotas. El verdadero problema ha surgido ahora que el exdirigente se encuentra recluido en un centro penitenciario; es en este escenario cuando Carolina ha decidido dar el paso para recuperar la propiedad de la mascota, encontrándose con que la familia directa de Ábalos no le está poniendo las cosas fáciles ni muestra intención de ceder. Durante una intervención previa en El Programa de Ana Rosa, Perles ya aseguró ante las cámaras que su única motivación para exigir el retorno de la gata es el bienestar de su hijo, menor de edad, argumentando que el pequeño la echaba de menos continuamente en su día a día.

La postura de la otra parte del conflicto es radicalmente opuesta y mantiene bloqueada la situación de la mascota. Según ha explicado de manera pública Víctor Ábalos, primogénito del exministro y portavoz implícito de la familia en este asunto, tanto él como su padre consideran que lo mejor para el bienestar general de Chloe es no volver a cambiar de dueños a estas alturas, de ahí que se mantengan firmes en su decisión de no entregársela a Carolina. De este modo, la defensa de la familia Ábalos sostiene que lo prioritario y beneficioso para todos los implicados es preservar a toda costa la estabilidad actual del animal, evitándole pasar por el estrés que supondría un nuevo cambio de residencia y de cuidadores de referencia.

Por su parte, Perles no solo se ha mostrado profundamente indignada con su exmarido por el enroque familiar con la gata, sino que ha aprovechado los micrófonos para recriminarle duramente la precariedad y la situación desamparada en la que ha dejado a sus dos hijos pequeños tras su caída en desgracia. Durante su intervención en el plató de ¡De Viernes!, la exmujer del político no se guardó nada y declaró textualmente: "Todas sus novias han quedado muy bien, pero mis hijos ni un duro".

Más allá de las reclamaciones materiales y de la disputa por la mascota, Perles también quiso reflejar el impacto psicológico que el proceso penal ha tenido en el núcleo familiar. En este sentido, explicó visiblemente afectada que "se le parte el alma" cada vez que se detiene a pensar en el futuro a largo plazo, sabiendo que Ábalos no podrá ver crecer a sus vástagos ni acompañarlos en sus etapas vitales tras haber recibido la pena por los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.