La nueva vida de Ricardo Darín: abuelo feliz y una fortuna estimada en 250 millones de euros

Hacía mucho tiempo que un actor argentino no gozaba en España de la admiración y cariño que despierta Ricardo Darín. Por dos razones principales: su talento en el cine y los escenarios y también por su carisma, el de un hombre sencillo, sincero, afectuoso, que hace ya más de veinte años que disfruta entre nosotros compartiendo su vida con muchos amigos, colegas, que lo quieren, y a la inversa. Desde el pasado febrero quiere estar más tiempo en nuestro país por una entrañable relación familiar: ese mes nació en Barcelona un niño llamado Dante, su nieto, hijo de la pareja formada por su hijo, Chino, y la actriz catalana Úrsula Corberó. "Estuve cuando nació, entre mis brazos, pero por poco tiempo. Me resultaba tan frágil…".

Sentirse abuelo, por mucho que llevaba unos meses esperándolo, ha sido un motivo más de alegría para Ricardo, un hombre de talante familiar, que lleva cuarenta años casado con Florencia Bas. Como quiera que hijo y nuera —aunque no estén casados— residen en Barcelona la mayor parte del año, si no les surgen contratos fuera, Ricardo ha programado este verano una gira por España representando la comedia Escenas de la vida conyugal, obra sólo de dos personajes, que dirimen sus diferencias con el divorcio de por medio. Darín la lleva en su repertorio teatral varias temporadas. Y el motivo principal, insistimos, de esa gira, es para estar cerca de Chino, de Úrsula y de su nieto. Cierto es que también esa pareja viaja a menudo a Buenos Aires y allí también Ricardo y su esposa disfrutan de su compañía. Se da también la circunstancia de que el gran actor tiene firmado un contrato en fecha próxima para incorporarse a la segunda temporada de la serie de Netflix El eternauta, que se rueda en Argentina.

Un sólido patrimonio ganado gracias a su talento

Ricardo tiene también una hija, Clara, que es diseñadora. Con Chino tiene más contactos gracias a compartir la misma profesión. Juntos han intervenido en dos películas, La odisea de los giles y Argentina, 1985, en la que actuaron como productores.

La prolífica carrera artística de Ricardo Darín a sus sesenta y nueve años le ha proporcionado un importante patrimonio. Si él pisó por vez primera un escenario con muy poca edad, gracias a que su padre tenía una modesta compañía teatral, a partir de los dieciséis años se dedicó profesionalmente al oficio de actor, con el que ha desarrollado una fecunda biografía tanto en la escena, como el cine y la televisión, consiguiendo éxitos importantes, incluso fuera de su país de origen, donde es un ídolo, como El padre de la novia y una decena más de títulos, entre una larga lista de su filmografía. Es el cine lo que le ha proporcionado esa imagen internacional, por supuesto. Por su estancia en distintos países le han concedido la nacionalidad en España en 2006 y en Uruguay, en 2022.

La entidad People With Money, como hace Forbes, la revista de economía, incluyó a Ricardo Darín no hace mucho entre los actores mejor pagados, estimando que su patrimonio alcanza la cifra de doscientos cuarenta y cinco millones de dólares. Hace unas semanas, a su paso por el programa La Revuelta, bromeó sobre ese capital que se le adjudica: "Lo que yo he ganado es muchísimo, y lo tengo guardado. Gasto muy poco". Una manera de sortear esa pregunta que su entrevistador hace siempre a sus invitados, y que Darín aceptó con su habitual sentido del humor.

Él considera que lleva una vida austera y no presume de nada, menos todavía de lo que ha logrado gracias a su talento y a su continuo trabajo. Vive desde luego en Buenos Aires en un buen barrio, Palermo, en una casa construida en 1938, de estilo clásico e interiores modernos. En Madrid dispone de un apartamento y en Punta del Este, Uruguay, un chalé donde pasa sus vacaciones.