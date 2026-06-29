El divertido cumpleaños de Nuria March inspirado en los años 60

Nuria March ha dado la bienvenida a una nueva década celebrando por todo lo alto los 60 años, rodeada de amigos y de su marido, el empresario George Donald Johnson, con el que se casó en 2022. El lugar de encuentro fue en la madrileña sala Gabana; al frente de la misma, Tito Pajares, que lo organizó de tal manera que todo quedó perfectamente.

Amigos de la pareja como María León, Juan José Carmona y su mujer, Javier García-Obregón, Patricia Cerezo y su novio Kike Gámez, Almudena Lapique —hija de Manolo, fallecido el pasado año, y sobrina de Cari—, Gigi Sarasola y su mujer Sara Zaldívar. Del mundo empresarial asistieron Carlos Torres Vila, Josep Oliu y José Bogas.

La anfitriona quiso celebrar su cumpleaños con una fiesta inspirada en los años 60, que fue cuando ella nació. Nuria escogió un vestido de color blanco por encima de la rodilla, con plumas, y botas altas del mismo color de la firma Tot-Hom, el pelo con un gran cardado como se llevaba en aquella época. Una noche en la que todos los que acudieron no se lo pudieron pasar mejor. ¡Felicidades!