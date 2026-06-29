Cayetano Martínez de Irujo afea a su sobrino su ausencia en los actos por la duquesa de Alba

Coincidiendo con el centenario del nacimiento de la duquesa de Alba, la familia ha celebrado a lo largo de los últimos meses numerosos actos conmemorativos para recordar la figura de una de las mujeres más influyentes de la historia reciente de la aristocracia española. Sin embargo, la falta de asistencia de algunos miembros de la Casa de Alba en estas importantes citas no ha pasado desapercibida para el público ni para los propios organizadores. Entre estas inasistencias destaca de forma particular la de Fernando Fitz-James Stuart, duque de Huéscar y heredero del actual duque de Alba, sobre la que Cayetano Martínez de Irujo ha querido pronunciarse de forma pública.

El aristócrata reconoció ante los medios de comunicación que no ha dudado en trasladarle personalmente su malestar a su sobrino por no haber estado presente en la inmensa mayoría de los actos institucionales y familiares organizados en memoria de su difunta abuela. "Mira, después de todos los actos que he celebrado este año junto con mi hermana, la exposición (...), todos los demás los he hecho yo", afirmó el jinete. Cayetano explicó que, aunque algunos de sus hermanos mostraron cierta disposición a participar, la actitud de su sobrino le resulta decepcionante: "Los demás, a ninguno, con una ausencia muy agravante, que es la del hijo de Carlos, el heredero de Carlos, que no ha ido a ninguno, Fernando, nada más que al que estuvo el Rey, en la inauguración de la exposición. Eso es sorprendente", relató con indudable rotundidad.

Lejos de ocultar su evidente descontento, Cayetano aseguró que ya ha hablado directamente con el futuro duque sobre esta delicada cuestión familiar. Pese a las tensiones en el seno familiar, prefirió quedarse con la profunda satisfacción de haber contribuido de manera decisiva a rendir el merecido homenaje a su progenitora. "Por lo demás, muy orgulloso porque yo creo que se le ha hecho el homenaje que ya merecía, habiendo sido el personaje femenino, para mí, más relevante", añadió.

Además de referirse a este espinoso asunto familiar, Cayetano también tuvo tiempo para hablar sobre su regreso a la competición hípica tras un largo y obligado periodo alejado de los concursos profesionales. El experimentado jinete reconoció que esta ansiada vuelta a las pistas ha estado marcada por sensaciones muy distintas a las que experimentaba con total naturalidad en su primera juventud. "Me encontraba, como dije en mi Instagram, como un principiante, con un poco de miedo, cierta inseguridad. Ya no tienes los mismos reflejos, aunque estoy bastante en forma, pero claro, no es lo mismo y es un deporte de riesgo", detalló de forma sincera.

El hijo de la recordada Cayetana Fitz-James Stuart admitió que el inexorable paso del tiempo le ha hecho ser mucho más consciente de los peligros inherentes a una disciplina deportiva que ha practicado desde la adolescencia al más alto nivel. "Desde los 16 años decidí ser jinete y entonces no tenía miedo a nada. Pero cuando pasa un año y medio y te ves otra vez ahí, eres muy consciente del riesgo", reflexionó. Pese a notar que su cuerpo carece de la misma flexibilidad y destreza frente a una eventual caída, dejó absolutamente claro que no piensa renunciar a una de sus grandes pasiones vitales.