Kiko Rivera confirma su reconciliación con Isabel Pantoja y da la espalda a su hermana

El hijo mayor de la tonadillera vuelve a situarse en el centro de la actualidad tras desvelar el buen momento personal que atraviesa junto a su progenitora. Kiko Rivera ha aprovechado su reciente aparición pública, previa a su actuación en el festival sevillano Icónica Santalucía Sevilla Fest, para confirmar que ha retomado el contacto y la buena sintonía con Isabel Pantoja. Un acercamiento que contrasta frontalmente con la enésima polémica generada por la hija menor de la artista.

Durante su encuentro con los medios de comunicación presentes en el evento musical, el DJ fue interrogado acerca de la reciente y comentada entrevista que concedió Isa Pantoja en la televisión, donde relató episodios complicados de su convivencia familiar. Fiel a la postura que ha adoptado en los últimos tiempos de alejarse de los enfrentamientos mediáticos, Kiko optó por desvincularse de cualquier reproche y dejó claro cuáles son sus prioridades en la actualidad.

"Yo ayer estaba con mi familia, con mis hijos, con mi madre, disfrutando de esos ratitos que me llenan de alegría y la verdad que no tengo tiempo de ver esas cosas", sentenció el artista de forma tajante. Con estas palabras, no solo confirmaba que ignoró por completo el testimonio televisivo de su hermana, sino que reveló el dato clave de que pasó esa misma velada en compañía de la propia cantante, demostrando que la reconciliación entre ambos es un hecho consumado.

Ante la insistencia de la prensa, Kiko reiteró su postura de blindar la intimidad de estos reencuentros maternofiliales. "No he visto nada. Te digo que cuando voy a ver a mi madre allí, lo que intento es pasar tiempo de calidad y no tenemos tiempo para ver la televisión", apuntó.

No obstante, el DJ supo marcar una clara línea roja a la hora de abordar otros asuntos espinosos que rodean a la intérprete. Preguntado por la repentina cancelación del último concierto de la gira de la tonadillera, el sevillano prefirió guardar silencio y separar las agendas laborales de ambos. "Son cosas aparte. Somos madre e hijo, pero a la hora de trabajar cada uno hace lo suyo", aclaró, subrayando que su compromiso en el escenario hispalense seguía adelante con total normalidad.

En esta misma línea de prudencia, también aseguró no tener "ni idea" sobre la reciente emisión de unas sorprendentes imágenes del interior de la finca Cantora, ni sobre quién podría haber autorizado el acceso a las cámaras. Pese a la evidente distancia con la entrevista de la benjamina de la familia, optó por suavizar el ambiente afirmando de manera escueta que está "todo bien" con sus hermanos, reconduciendo el diálogo hacia su espectáculo y animando a sus seguidores a disfrutar de la noche.