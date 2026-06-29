Las ardientes imágenes de Sheila Casas y su misterioso nuevo novio en Ibiza
La hermana de Óscar y Mario Casas pasó una jornada en alta mar muy acaramelada con su nueva pareja, que guarda un cierto parecido con Álvaro Muñoz Escassi, su ex.
Este mes de julio se cumple un año de la ruptura de Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi, una de las parejas que más dio que hablar el verano pasado. Ahora, la influencer parece que tiene intención de pasar la temporada estival muy bien acompañada, o al menos eso dan a entender las imágenes publicadas por Gtres.
La hermana de Óscar y Mario Casas fue fotografiada en Ibiza muy buen acompañada de un hombre que, si se fijan bien, guarda un cierto parecido a Escassi.
La pareja disfrutó de una jornada en alta mar a bordo de un yate y acompañados por más amigos en la que no faltaron los juegos, las risas y los gestos románticos.
Sheila lució su espectacular figura con un minúsculo bikini azul de la marca Goi que pareció gustarle mucho a su acompañante.
Las imágenes hablan por sí solas y aunque la identidad de su compañero aún no ha trascendido, lo cierto es que la química entre ellos es innegable.
Al igual que ella, el misterioso acompañante también tiene cuerpo escultural y tatuajes. Aunque la pareja se dio cuenta de la presencia de fotógrafos, se dejaron ver en actitud desinhibida.
Sheila es muy activa en redes sociales y compartió varias imágenes de este viaje en Instagram, aunque ni rastro de su acompañante. "Fue una desconexión con mucha conexión", escribió junto al carrusel de fotos.
Según el Javi Hoyos, Sheila está "muy ilusionanda" viviendo este nuevo romance. Su acompañante es un hombre anónimo totalmente ajeno al foco mediático.
En julio del año pasado, Sheila y Escassi anunciaron su separación: "Queremos comunicar que hemos decidido poner fin a nuestra relación. Ha sido una etapa bonita que recordaremos con cariño, pero creemos que es lo mejor para ambos en este momento. Os agradecemos todo el apoyo". La falta de ganas e interés tras una pelea de pareja propició su separación.