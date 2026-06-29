Las ardientes imágenes de Sheila Casas y su misterioso nuevo novio en Ibiza

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En julio del año pasado, Sheila y Escassi anunciaron su separación: "Queremos comunicar que hemos decidido poner fin a nuestra relación. Ha sido una etapa bonita que recordaremos con cariño, pero creemos que es lo mejor para ambos en este momento. Os agradecemos todo el apoyo". La falta de ganas e interés tras una pelea de pareja propició su separación.