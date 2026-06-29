El mundo del espectáculo en Argentina está conmocionado por la inesperada muerte de la presentadora y actriz Ernestina Pais, que falleció a los 54 años como consecuencia de un trágico accidente de coche ocurrido en Buenos Aires.

Según la información difundida por las autoridades, el siniestro se produjo cuando el automóvil que conducía fue arrollado por un tren en un paso a nivel. Los primeros informes indican que las barreras de seguridad ya se encontraban bajadas y las señales luminosas estaban activadas en el momento del choque.

Pais viajaba sola y murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas tras el impacto. Según el informe preliminar incorporado a la causa judicial, la conductora presentaba un traumatismo encefalocraneano grave, además de una laceración hepática y una contusión esplénica, tal y como avanza la revista Caras. Personal policial, peritos y equipos de emergencia trabajaron en la zona mientras la Justicia inició una investigación para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.

🚨 Muerte de Ernestina Pais Nuevo video del accidente ferroviario en San Isidro. Pais cruzó con las barreras bajas. https://t.co/EVK3iChvTg pic.twitter.com/xgetVziL6Y — Nicolás Limas Sosa (@Nicolimassosa) June 27, 2026

Además de precisar el motivo del fallecimiento, los peritos recolectaron muestras biológicas que serán sometidas a análisis toxicológicos. Estos estudios buscarán establecer si Ernestina Pais había ingerido alcohol o alguna otra sustancia antes del accidente. Los resultados no estarán disponibles de inmediato, ya que este tipo de pericias suele requerir varias semanas para completarse.

La noticia provocó una inmediata ola de mensajes de despedida por parte de colegas, amigos y seguidores, quienes recordaron la extensa trayectoria de la conductora en radio y televisión, donde se convirtió en una de las figuras más reconocidas de los medios argentinos.

En los últimos meses, la periodista también había estado en el centro de la atención pública por un episodio relacionado con un incidente de circulación que derivó en la suspensión de su permiso de conducir. Ese antecedente forma parte de las líneas de investigación que analizan las autoridades, aunque todavía no existen conclusiones oficiales sobre su vinculación con el accidente fatal.

La muerte de Ernestina Pais deja una profunda huella en el mundo del entretenimiento argentino, donde desarrolló una carrera de varias décadas y fue reconocida por su estilo espontáneo y su presencia en distintos ciclos televisivos.

A lo largo de su carrera, Ernestina Pais formó parte de programas emblemáticos de la televisión argentina como La Biblia y el Calefón y Mañanas Informales, donde consolidó su perfil como presentadora y comunicadora. Sin embargo, uno de los momentos más destacados de su trayectoria llegó al ponerse al frente de la edición argentina de Caiga Quien Caiga (CQC), convirtiéndose en la primera y única mujer en conducir el histórico ciclo. Más adelante también encabezó Desayuno Americano y fue colaboradora de Intratables, espacios desde los que continuó siendo una de las figuras más reconocidas de la televisión.