Omar Montes pide 500.000 euros a Rocío Muñoz por acusarle de coacciones para abortar

De Viernes ofreció a Isa Pantoja un avance de unas imágenes en las que varios antiguos "residentes" de Cantora regresan a la famosa finca. Podremos verlas en El precio de... Los que han accedido a las instalaciones son Canales Rivera, Laura Cuevas, Pepi Valladares y Dulce Delapiedra. Los cuatro recorrerán los rincones de la finca donde relatarán también algunos de los pasajes de sus vidas.

Se puede ver que la finca está descuidada, sobre todo el salón de toros que es el que más impactó a la hija de la tonadillera, que habló en De Viernes de Kiko Rivera como "el niño dorado". Ese que comete fallos y siempre está metido en líos pero siempre es perdonado.

Por su parte, Kiko actuó en el Icónica Santalucía Fest de Sevilla donde pronunció una frase: "Por mis cojones que va a sonar Isabel Pantoja". A continuación sonó una versión de Así fue de la cantante. El director de Es la Mañana de Federico ha comentado que "es tu madre la que 'por sus ovarios' no ha querido cantar".

Kiko ha estado en Canarias con su madre y sus hijas, mientras que Isabel prepara nueva gira y una actuación en Sevilla.

Ayer se entregaron los Premios de la Asociación de Humoristas Españoles, que no tienen ninguna subvención. Bigote Arrocet confirmó que el libro que ha escrito sobre María Teresa Campos podría ser una serie de televisión.

Según Beatriz Cortázar en informalia.es, el abogado de Omar Montes, Antonio Maroto, ha presentado una querella contra Rocío Muñoz por un delito de injurias y calumnias para lo que se formula demanda de conciliación previa a la interposición de la querella tal y como marca la ley.

Hay que recordar que Omar Montes no se ha manifestado públicamente sobre este tema e incluso le están animando a que sea él quien pida la prueba de paternidad cuando nazca el bebé.

En el escrito se señala que la querella viene por las declaraciones que Rocío realizó en el programa De Viernes donde "la querellada atribuyó directa o indirectamente a mi mandante la comisión de hechos de naturaleza delictiva efectuando imputaciones concretas relativas a amenazas, coacciones y presiones encaminadas a obligarla a interrumpir voluntariamente su embarazo". El escrito habla de "perjuicio reputacional, afectación al honor, su imagen pública, su reputación profesional y artística y su consideración social" por el que pide una indemnización de 500.000 euros.

Mientras, el cantante se ha pasado el fin de semana publicando fotografías sobre su vida privada. En una, vemos a su abuela en una cama de hospital, porque según dice, todo lo que se está publicando la ha llevado hasta allí, y en otra imagen da el biberón a Ismaelito, el niño que ha tenido con Lola.

Puestos al habla con Rocío Muñoz, ha confirmado a Es la Mañana de Federico que no ha recibido ninguna querella de parte de los abogados del artista. Sigue esperando. Hace unos días publicó una ecografía tridimensional de su bebé y aseguró que sabe que Omar está deseando conocer a la criatura. Además puede presentar la prueba de paternidad cuando nazca la criatura.