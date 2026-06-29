Sheila Casas desata la pasión en Ibiza con su nueva pareja, Sergi Sobrino

Un año después de que finalizase su relación con Álvaro Muñoz Escassi, Sheila Casas ha recuperado la ilusión y vuelve a sonreírle al amor. Ha sido durante una escapada en la isla de Ibiza donde hemos podido ver a Sheila muy bien acompañada mientras se profesaban gestos de cariño y complicidad a bordo de una embarcación con un hombre.

Tras la publicación de esas instantáneas, varios medios han identificado a la nueva ilusión de Sheila Casas como Sergio Ignacio González Sobrino, conocido como Sergi Sobrino en redes sociales. Se trata de un empresario madrileño de 49 años —que el próximo 14 de julio cumplirá 50 años— que preside un importante grupo de inversión especializado en el sector inmobiliario, centrado en la adquisición de sociedades con activos y pasivos.

Antes de dedicarse al sector inmobiliario, Sobrino también estuvo vinculado al mundo del fútbol, primero como representante de jugadores y relacionado durante un tiempo con el CD Estepona, además de haber mostrado interés en 2011 por hacerse con el Rayo Vallecano en uno de los momentos más delicados del club madrileño. Finalmente, la operación no llegó a materializarse debido a discrepancias que surgieron durante las negociaciones, si bien llegó a adelantar dinero para hacer frente al pago de varias nóminas.

En cuanto a su plano personal, Sobrino es padre de cinco hijos, nacidos de diferentes relaciones, y reside en una exclusiva urbanización a las afueras de Madrid tras haberse separado de su segunda esposa hace unos meses.

Algunas imágenes de la pareja fueron difundidas durante el pasado fin de semana en redes sociales, pero ha sido hoy lunes 28 de junio cuando han salido a la luz más imágenes de la pareja compartiendo muestras de cariño, mientras pasean por la playa de la mano o en un barco besándose y abrazándose.

Hace unas semanas Sheila confesaba que seguía creyendo en el amor. "Tengo ganas de que vuelva el amor a mi vida porque siempre he sido de tener pareja, pero también tengo tanta paz mental que estoy muy bien. Me da miedo luego que me la vengan a quitar", reconocía; unas palabras que hoy tienen un significado muy especial a juzgar por las imágenes.