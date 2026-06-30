Cara Delevingne confirma su romance con Amber Heard: Johnny Depp "estaba loco de celos"

Años después de protagonizar uno de los juicios más mediáticos e intensos de la historia de Hollywood, los ecos del divorcio entre Johnny Depp y Amber Heard siguen generando titulares. Esta vez, ha sido la supermodelo y actriz británica Cara Delevingne quien ha decidido romper su silencio confirmando los rumores que circularon durante meses: mantuvo una relación sentimental con la actriz de Aquaman tras su separación.

En una reveladora entrevista en The Louis Theroux Podcast, Delevingne, de 33 años, admitió que ambas se involucraron sentimentalmente justo en el punto más álgido del turbulento divorcio de Heard y Depp en 2016.

Los lazos entre Delevingne y Heard se remontan al rodaje de la película London Fields (2018), basada en la novela de Martin Amis, un proyecto en el que Johnny Depp también participó. Según relata la modelo, los celos del protagonista de Piratas del Caribe ya eran evidentes desde entonces.

"Creo que él estaba bastante loco de celos. En ese momento no estaba pasando nada. Fue más tarde, después de que se divorciaran, supongo", confesó Delevingne. "Fuimos cercanas durante mucho tiempo, y luego, cuando estaban pasando por el divorcio, sí, nos involucramos". La modelo también hizo una sutil referencia a los encuentros de la actriz con el fundador de X, Elon Musk, señalando que Heard también estaba vinculada con otras personas en esa época.

Como trasfondo de esta revelación, cabe recordar que Amber Heard solicitó el divorcio y una orden de alejamiento contra Depp en mayo de 2016, acusándolo de abuso doméstico. Tres años más tarde, en 2019, Depp demandó a Heard por difamación a raíz de un artículo de opinión que ella escribió en The Washington Post. Aquel litigio culminó en un mediático juicio televisado de seis semanas, donde el jurado falló mayoritariamente a favor de Depp.

Hoy en día, las vidas de las protagonistas han tomado rumbos muy distintos, buscando la paz lejos del ojo del huracán. Amber Heard, de 40 años, se mudó a Madrid junto a su hija Oonagh Paige para buscar un nuevo comienzo. El año pasado, Heard amplió su familia al dar a luz a gemelas, y fuentes cercanas aseguran que se encuentra enfocada en las cosas que ama y con una energía completamente renovada.

Por su parte, Cara Delevingne se ha declarado recientemente como una "orgullosa lesbiana" y mantiene una relación estable desde hace cuatro años con la cantante británica Minke. La modelo reflexionó sobre cómo la sobriedad ha transformado su forma de amar, admitiendo que en el pasado solía sabotear sus relaciones debido al trabajo o al consumo de sustancias.

"Esta relación se siente como la primera vez que realmente he estado enamorada", aseguró Delevingne, descartando por completo el poliamor en su vida actual. Asimismo, compartió sus deseos de formar una familia en el futuro, no para "arreglar nada", sino como un proceso de sanación personal respecto a su propia infancia.