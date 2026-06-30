El futbolista Lucas Trejo, sedado y en shock tras la muerte de su mujer y sus hijos en los terremotos de Venezuela

El jugador de fútbol argentino Lucas Trejo atraviesa una situación personal trágica tras la confirmación de la muerte de su esposa y de sus dos hijos menores, Aarón, de siete años, y Ainhoa, de cinco. Todos ellos perdieron la vida como consecuencia de los fuertes sismos que asolaron el país sudamericano el pasado miércoles 24 de junio y que provocaron el colapso del edificio en el que residía la familia, situado en la zona de Playa Grande, en el estado de La Guaira.

Durante el fatídico suceso, el deportista no se encontraba en su domicilio. Trejo estaba concentrado en Caracas con su equipo con motivo de la disputa de un encuentro correspondiente a la copa nacional. Tras conocer la magnitud de los temblores, se desplazó inmediatamente al lugar del siniestro, donde colaboró de forma ininterrumpida como voluntario en las labores de rescate durante 74 horas. Finalmente, los equipos de emergencia hallaron los cuerpos sin vida de sus allegados entre los restos de la vivienda.

La noticia fue confirmada públicamente por el Club Sport Marítimo de La Guaira a través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales. En dicho mensaje, la entidad deportiva mostró su solidaridad ante el suceso: "Nos unimos al duelo que embarga al jugador Lucas Trejo por el sensible fallecimiento de su esposa, Yanina Maranella, y de sus hijos, Aarón y Ainhoa Trejo. Luego de 74 horas de búsqueda lograron encontrarlos sin vida".

El tremendo golpe psicológico ha provocado la hospitalización del defensa, tal y como ha detallado su hermana, Karen Trejo, en una entrevista concedida a la televisión argentina. Según su testimonio, el futbolista ha tenido que ser ingresado en un centro médico, donde permanece sedado para tratar de estabilizar su estado de salud. "A Lucas le están sedando, está muy mal, y no tiene a ningún familiar. Tienen que darle los cuerpos de sus hijos, de su esposa y venirse de nuevo a Argentina", relató.

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El entorno de Trejo se encuentra ahora ante la urgente necesidad de viajar a Venezuela para asistir al jugador en los trámites funerarios y organizar la repatriación. "El sábado, con todo lo que pasó, tuvo un pico de estrés que produjo que lo llevásemos al médico. Le pincharon. Él está bien, pero no está en condiciones de coger el teléfono ni mucho menos de viajar", añadió la hermana. La familia ha solicitado la máxima celeridad para desplazarse, puesto que la cremación de las víctimas es inminente y consideran indispensable acompañarle durante un momento de tan extrema dureza.