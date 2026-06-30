El Orgullo de Madrid cancela a Omar Montes por su comentarios homófobos

La actuación de Omar Montes en las celebraciones del Orgullo de Madrid ha levantado tantas ampollas que finalmente la organización se ha visto obligada a cancelarla. El domingo se publicó la noticia e inmediatamente miles de usuarios rescataron en las redes sociales un video en el que el cantante protagonizaba una violenta pelea al grito de "¡Maricones de mierda!". Él argumentó que estaba grabando un video musical. En cuanto a la demanda que habría interpuesto contra Rocío Muñoz, esta asegura que todavía no ha recibido nada.

Robert Gavin Bonnar, la expareja de Telma Ortiz, ya ha abandonado la vivienda de La Moraleja desalojando todos los enseres, después de una temporada separados si bien los dos firmaron juntos el contrato de alquiler y que parece ser habrían dejado a deber unos 60.000 euros a los propietarios. Hasta la semana pasada, él hacía vida totalmente normal en la urbanización y aun sabiendo que era un moroso, bajaba a los niños a la piscina.

Juls Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ya tiene casa en propiedad. La joven, que ha residido en Getafe durante buena parte de su estancia en Madrid, se ha mudado ahora a un barrio de la capital. Como toda influencer que se precie, ha colgado varias fotos en su Instagram en las que la vemos firmando la escritura de propiedad en la notaría. Su padre, Jesulín la ha acompañado en estos procelosos trámites. "No sabéis la ilusión que me hace poder escribir esto y sobre todo las ganas que tenía de contaros. Hoy me he convertido en propietaria de mi primera casa", ha explicado a su comunidad de seguidores. "Han sido meses de nervios, papeleo y muchísima ilusión. Ahora sí que empieza una de las etapas más bonitas de mi vida. Estoy deseando compartir todo lo que pueda de este proceso con vosotros y, por supuesto, con muchísimas ganas de convertir mi casita en un hogar".

Bigote Arrocet había comentado que un "grupo inversor" iba a publicar su libro e incluso que este podría acabar en un documental aunque finalmente es un grupo que se ocupa de todo. Alejandra Rubio ha reaccionado a las palabras de Bigote el domingo en la gala de ASHUMES, cuando entregó a Pipi Estrada un premio y le dijo que podría haber sido su yerno. "Si la vida no hubiese cambiado tanto, estoy muy contento de entregar el premio a mi yerno", decía jocoso.

A través de sus redes sociales, ha respondido al humorista chileno. "Hay que ser tonto, pero con ganas. Pobrecitos. Desde luego, como humorista no te ganas la vida… acabamos de comprobarlo" ha escrito.

Cayetano Martínez de Irujo protestaba porque su sobrino Fernando no acudía a los actos en homenaje a la duquesa de Alba y solo había acudido a la inauguración de la exposición. Matilde Solís le ha respondido en redes sociales, lo cual ha sorprendido ya que es una mujer muy discreta: "Muy injusto lo que dices. ¡Mi hijo ha ido a la exposición! Quería mucho a su abuela y da la vida por la casa".