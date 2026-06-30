Hacienda publica la lista de morosos: Pantoja, Osborne y Negreira entre los deudores

La Agencia Tributaria ha publicado este martes la nueva lista de morosos correspondiente al cierre de 2025, un registro que recoge a los contribuyentes con deudas superiores a 600.000 euros que no han sido abonadas en periodo voluntario. En total, el listado incluye 5.853 deudores y vuelve a incorporar a varios rostros conocidos como Isabel Pantoja, Paz Vega o Bertín Osborne.

El registro difundido por Hacienda recoge a personas físicas y jurídicas que cumplen los requisitos establecidos: deudas superiores a 600.000 euros, impagos una vez finalizado el periodo voluntario y ausencia de aplazamientos o suspensiones legales a 31 de diciembre de 2025.

Según los datos publicados, el número total de deudores desciende un 2,4% respecto al año anterior, lo que supone una reducción del volumen global de la lista en comparación con el ejercicio previo.

Figuras conocidas que continúan en el registro

Entre los nombres más reconocibles que permanecen en el listado figura la cantante Isabel Pantoja, con una deuda de 1,3 millones de euros, tras incrementarla en 264.000 euros respecto al listado anterior.

También continúa la actriz Paz Vega, que figura con una deuda de 1,8 millones de euros, aunque en su caso ha reducido la cantidad adeudada en 435.000 euros. Por su parte, el cantante y presentador Bertín Osborne mantiene una deuda de 835.000 euros, después de recortarla en 30.000 euros.

A estos nombres se suma la cantante Merche (Mercedes Trujillo), que aparece con una deuda de 819.000 euros, y el exvicepresidente del FC Barcelona en el caso Negreira, José María Enríquez Negreira, con 1,09 millones de euros pendientes.

Regresos al listado tras varios años fuera

La nueva actualización incorpora también regresos destacados. La presentadora Patricia Conde vuelve al registro tras dos años fuera, con una deuda de 714.000 euros.

En una situación similar se encuentra el periodista Kiko Matamoros, que reaparece en la lista tras tres años de ausencia con una deuda de 600.000 euros, el umbral mínimo para figurar en el listado de grandes deudores.

Evolución de las principales deudas

La información publicada por la Agencia Tributaria refleja también variaciones en las cuantías de algunos de los contribuyentes incluidos. Mientras algunos reducen su deuda, otros la incrementan respecto al ejercicio anterior.

En el caso de Isabel Pantoja, el aumento es de 264.000 euros. Por el contrario, Paz Vega registra una de las reducciones más significativas dentro de los nombres mencionados, con 435.000 euros menos. Bertín Osborne también reduce ligeramente su deuda, aunque continúa por encima del medio millón de euros.

Datos globales del listado de Hacienda

El importe total de las deudas recogidas en el listado alcanza los 15.432 millones de euros, lo que supone un descenso del 4,4% respecto al año anterior. Sin embargo, si se eliminan duplicidades —derivadas de responsables solidarios—, la cifra se sitúa en 15.364 millones de euros, con un incremento del 12,2% en términos comparables.

La Agencia Tributaria recuerda que este listado se elabora con carácter anual y tiene como objetivo reflejar las deudas relevantes pendientes de cobro a cierre del ejercicio fiscal.