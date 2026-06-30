Jesulín de Ubrique arropa a su hija Julia Janeiro en la compra de su primera vivienda en Madrid

Julia Janeiro, hija del torero Jesulín de Ubrique y de la odontóloga María José Campanario, ha dado un paso fundamental en su vida personal al formalizar la adquisición de su nueva vivienda. A pesar de haber estado en el centro de algunas críticas recientes en las redes sociales, ha decidido utilizar precisamente este canal para hacer partícipes a sus seguidores de una noticia que afronta con evidente entusiasmo.

A través de su perfil oficial en Instagram, la hija del diestro ha publicado una imagen que certifica el trámite legal, capturando el momento exacto de la firma ante el notario. En el texto que acompaña a la fotografía, Janeiro ha expresado abiertamente sus sentimientos al respecto. "No sabéis la ilusión que me hace poder escribir esto y sobre todo las ganas que tenía de contaros. Hoy me he convertido en propietaria de mi primera casa", ha explicado a su comunidad de seguidores.

El proceso, como suele ser habitual en este tipo de gestiones inmobiliarias, no ha estado exento de complicaciones administrativas. "Han sido meses de nervios, papeleo y muchísima ilusión. Ahora sí que empieza una de las etapas más bonitas de mi vida. Estoy deseando compartir todo lo que pueda de este proceso con vosotros y, por supuesto, con muchísimas ganas de convertir mi casita en un hogar", ha detallado, subrayando la ilusión por este inminente reto que acaba de comenzar.

Para un acontecimiento de tal magnitud, la protagonista ha contado con el respaldo presencial de su padre. Jesulín ha viajado a la ciudad para estar junto a ella, demostrando que la distancia física del día a día no es un impedimento para apoyarla. Tras concluir los engorrosos trámites burocráticos, ambos se han dirigido a un conocido restaurante madrileño para festejar el logro en compañía de varios amigos, compartiendo confidencias durante varias horas. A la salida del establecimiento, el torero no ha dudado en fotografiarse con los presentes, abandonando el lugar agarrado de la mano de su hija.

En el ámbito virtual, las muestras de cariño tampoco se han hecho esperar. María José Campanario ha querido dejar patente su orgullo con un emotivo mensaje: "Enhorabuena, mi niña preciosa. ¡Te lo mereces! Ahora a disfrutar de lo que espero sea tu precioso hogar". La respuesta de la joven ha evidenciado el sólido vínculo familiar que mantienen: "Gracias siempre por estar ahí junto con papá y animarme cada día a prosperar y ser mejor persona". Asimismo, rostros conocidos como Tamara Gorro, con quien ha coincidido en las grabaciones del programa de televisión La Caja Amarilla, le ha dedicado un cariñoso "Felicidades mi amor".