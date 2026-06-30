Jota Peleteiro presume de la conversión de sus tres hijos al Islam: "La base ya se ha sentado"

Jota Peleteiro se convirtió al islam en 2024 influido por la familia de su amigo kuwaití, Faisal Buresli, tras quedar maravillado por el trato recibido, las costumbres y las tradiciones que vio en casa de su colega. El exfutbolista, natural de Galicia, reside actualmente en Emiratos Árabes Unidos tras una temporada en Arabia Saudí y continúa prosperando con sus negocios en su papel de CEO y fundador de GROINN, un proyecto que desarrolla herramientas tecnológicas que permiten mejorar las prestaciones del sector agrario.

En sus redes sociales comparte mensajes con los que demuestra que cada vez está más integrado en su nueva religión, como el discurso de Mufti Menk, uno de los líderes musulmanes más seguidos. "Sé un creyente orgulloso. Cuando digo que seas un creyente orgulloso me refiero a que estés feliz de ser quien eres (...) Mis queridos hermanos y hermanas, no renunciéis a vuestras creencias solo por lo que la gente diga, pueda decir o haber dicho. Nosotros creemos firmemente y afirmamos. Somos más fuertes que eso", dice en el vídeo compartido por Jota.

Sin embargo, una de las publicaciones que más ha llamado la atención es una imagen junto a sus tres hijos: Jota Jr. y Alejandro, fruto de su matrimonio con Jessica Bueno, y Mansour Malik, hijo de su última esposa, la modelo serbia Ajla Etemovic, de la que se separó este mismo año por supuestas infidelidades de Peleteiro. Los cuatro aparecen vestidos con una kandura, el atuendo tradicional y cultural de Emiratos Árabes Unidos, en colores gris y blanco, muy populares para uso diario.

En el texto que acompaña a la foto, Jota presume de estar criando a sus hijos en el Islam: "Un legado no se construye por casualidad, se gana, se protege y se transmite con honor. La base ya se ha sentado, ahora mis ojos finalmente pueden centrarse en el gran paso final. Inshallah, estos tres jóvenes, bendecidos con nūr [palabra árabe que significa luz y con fuerte significado espiritual] en sus corazones, junto a su hermano mayor, cuya presencia se echa profundamente de menos en esta foto, llevarán esta tradición mucho más allá de mi tiempo. Esto es más grande que una familia, es el comienzo de un legado que permanecerá durante generaciones". Jota hace referencia también a Fran, el hijo en común de Jessica Bueno y Kiko Rivera y hermano mayor de los niños, al que siempre ha tratado como un hijo más.

Ahora Jota Peleteiro es un hombre doblemente divorciado. El fin de su matrimonio con Ajla Etemovic se conoció públicamente el pasado 21 de mayo, confirmándose que ambos habían tomado caminos separados tras casi tres años de convivencia y dos de ellos como marido y mujer. En aquel momento, la modelo compartió una profunda reflexión en sus redes sociales expresando que algunos finales son la mejor forma de libertad y que estaba dejando atrás lo que ya no le hacía bien. Sin embargo, el pasado 12 de junio Peleteiro se sentó en el plató de ¡De Viernes! para ofrecer su propia versión y defenderse de las duras acusaciones de infidelidad y faltas de respeto vertidas por su expareja: "Ciertas cosas sí que sucedieron como ella ha contado, pero las cosas se pueden distorsionar".

Según el relato cronológico que ha ofrecido el exfutbolista, la gran crisis del matrimonio se desencadenó a finales del año 2023. Jota desveló que se mudaron a Holanda para estar más cerca del hijo de ella, un cambio de residencia con el que él no se sentía cómodo. Explicó que en Holanda la relación empezó a ir muy mal, provocando que en diciembre pasado se rompiera el matrimonio y ella decidiera irse a Costa Rica de vacaciones. A partir de esa separación física, y según la perspectiva de Peleteiro, cada uno empezó su propio camino. El deportista optó por marcharse a Dubái en compañía de su hijo Malik.