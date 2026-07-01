Bertín ya no debe nada a Hacienda: "Me ha costado sangre, sudor y lágrimas, pero ya no estoy en la lista de morosos

Bertín Osborne se ha puesto en contacto con Es la Mañana de Federico para manifestarnos su indignación. "Esto es un sinvivir, no se puede vivir así, especialmente cuando mienten y te ponen siempre en la picota con cosas como esta", nos explica Bertín, que además nos ha enviado los documentos que prueban que completó sus pagos el pasado ejercicio fiscal.

Es su respuesta a la famosa "lista de morosos" que suele publicar el Ministerio de Hacienda cada primavera y que tantas ampollas levanta. Sobre todo porque pone sobre la mesa los nombres y apellidos de los famosos que no están al día con el fisco y que solo tiene carácter intimidatorio. Es la manera del Gobierno de hacernos creer que persiguen a los facinerosos, cuando la realidad es que muchos de los que salen en el listado están inmersos en procesos judiciales contra Hacienda porque no están de acuerdo con lo que les exigen.

"Sangre, sudor y lágrimas"

La palabra enfado se queda corta para describir cómo se siente. El cantante recuerda que las listas se realizan el 31 de diciembre, y que él ya pagó 900.000 euros en el mes de abril, "luego yo ya no tengo ningún expediente abierto en Hacienda, yo ya lo he pagado todo". "Sales en las listas habiendo pagado y espero que el año que viene me quiten".

Los documentos remitidos demuestran que Bertín realizó varios pagos al fisco el pasado 15 de abril en concepto de "liquidación practicada por la Administración". Uno de 67.684,16 euros, otro de 89.092,82 y un tercero de mayor cuantía: 738.660,36. Con esto salda su deuda.

"Me costó sangre, sudor y lágrimas, pero lo hice, y aún sigo en una lista sin tener que estar, es la mayor de las injusticias", concluye hastiado el artista.