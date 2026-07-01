El hermano de Antonio Banderas, señalado por error en la lista de morosos de Hacienda

La publicación de la última lista de morosos de la Agencia Tributaria ha vuelto a desatar la polémica en el panorama nacional, pero esta vez el foco de atención no se ha centrado solo en los deudores reales, sino en un grave error de identidad. El actor Antonio Banderas ha estallado públicamente en sus redes sociales para defender el honor de su hermano, Francisco Javier, quien ha vuelto a ser señalado por varios medios de comunicación debido a una confusión que se repite año tras año.

El último listado de Hacienda incluye a rostros habituales como Isabel Pantoja, Kiko Matamoros o Paz Vega, además del regreso de la presentadora Patricia Conde. Sin embargo, la polémica saltó cuando diversos medios atribuyeron una de las deudas al hermano del intérprete malagueño, guiados únicamente por la coincidencia con un nombre de cierta similitud que aparecía en el documento oficial.

Ante el revuelo y el daño a la imagen de su familiar, el protagonista de Dolor y Gloria decidió lanzar un contundente comunicado a través de su cuenta de Instagram. En el texto, Banderas denunciaba que, "por tercer año consecutivo, una cantidad preocupante de medios confundía la identidad de su hermano, Francisco Javier Domínguez Bandera, con una persona de la lista de morosos" con la que solo comparte un parecido lejano en el nombre"-

El actor lamentó el descrédito continuo que su hermano ha tenido que soportar por este error periodístico y, aunque agradeció las rectificaciones de algunas cabeceras, pidió irónicamente a los periodistas que se apunten bien el nombre para el próximo año.

Francisco Javier Domínguez Bandera, nacido en 1964 y cuatro años menor que el aclamado intérprete, mantiene un perfil muy alejado del foco mediático. A pesar de llevar una vida discreta, tener sus redes sociales privadas con menos de 5.000 seguidores y destacar en su faceta como regatista, es una pieza clave en el entorno del actor, ya que colabora estrechamente con él como mano derecha en la gran mayoría de los negocios e inversiones que impulsan en Málaga.