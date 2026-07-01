El periodismo español está de luto tras el fallecimiento de Gabriel Relaño, periodista de Antena 3 Noticias, cuya muerte fue comunicada el miércoles por la propia cadena a través de un emotivo mensaje en sus informativos y redes sociales.

"Hoy en Antena 3 Noticias decimos 'hasta siempre' a Gabriel Relaño, el periodista que prefirió ser un contador de historias. Descansa en paz, compañero. No te olvidaremos", expresó Sandra Golpe visiblemente emocionada. La presentadora confesó la dificultad de dar una noticia tan dolorosa para toda la redacción.

"Es muy difícil para nosotros decirle adiós. De repente, nos ha dejado nuestro compañero Gabriel Relaño y estamos rotos. Se va una gran persona y un periodista espectacular. Un abrazo inmenso para su familia. Gabi, te queremos", expresó conteniendo las lágrimas.

Horas después, Vicente Vallés también quiso rendir homenaje a su compañero durante el informativo de la noche. El periodista recordó la personalidad y el talento de Relaño, a quien definió como un profesional con una forma única de contar la actualidad.

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"Gabi, como le llamábamos en la redacción, nos ha dejado de forma repentina. En sus casi 30 años de carrera demostró una enorme creatividad, una voz propia y un profundo amor por este oficio", destacó Vallés antes de trasladar el cariño de toda la cadena a la familia del periodista.

Una vida dedicada a contar historias

Tras el homenaje de sus compañeros, Antena 3 emitió un vídeo con algunos de los reportajes más representativos de la trayectoria de Gabriel Relaño, un periodista que hizo del reportaje y la narración su sello personal.

Nacido en Marmolejo (Jaén), pasó su infancia entre Málaga y Las Palmas de Gran Canaria antes de trasladarse para estudiar Periodismo, una profesión que siempre aseguró haber soñado ejercer. Él mismo afirmaba sentirse afortunado por haber podido dedicar su vida a lo que más le apasionaba.

A lo largo de casi tres décadas de carrera recorrió algunos de los lugares más remotos del planeta, desde el Polo Norte hasta desiertos y zonas de conflicto, sin perder nunca de vista a las personas que protagonizaban cada historia. Su interés por el periodismo social, la cultura y la investigación marcaron buena parte de su trabajo.

En la despedida publicada por Antena 3 Noticias, sus compañeros lo definieron como "un compañero brillante, una enciclopedia humana, sensible, con una fina ironía y un humor contagioso". Además de destacar su calidad profesional, recordaron al hombre que había detrás de las cámaras: "Sobre todo, era un amigo, hijo, hermano y padre muy querido. Descansa en paz".