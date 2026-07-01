Escassi reacciona a las apasionadas fotos de su ex Sheila Casas

Un año después de que su mediática historia de amor con Álvaro Muñoz Escassi saltara por los aires, Sheila Casas ha decidido pasar página y lo ha demostrado con unas apasionadas imágenes derrochando besos y abrazos junto a su nueva e inesperada ilusión, el empresario Sergio Ignacio González Sobrino. Sin embargo, el verdadero incendio en las revistas del corazón no ha estallado por el romance en sí, sino por las inevitables comparaciones que apuntan a que la abogada e influencer podría haber buscado un auténtico clon de su ex para ocupar su corazón.

Una coincidencia física que a la propia hermana de Mario Casas parece haberle pasado completamente desapercibida, asegurando a su entorno que ella no encuentra tal similitud por ninguna parte. Quien sí ha querido entrar al trapo ha sido el propio Álvaro Muñoz Escassi. Interceptado por los micrófonos en Madrid ha reaccionado con una sonora carcajada al enterarse del supuesto parecido de su sucesor: "No lo he visto, no lo he visto. Pobre, si se parece a mí pobrecito" expresó entre risas ante las cámaras de Europa Press, haciendo gala de su habitual ironía.

Más allá del supuesto parecido físico Escassi ha querido dejar claro que entre él y la influencer no existe ningún tipo de rencor, sino un profundo cariño después de su historia de amor. Aunque su romance no lograra llegar a buen puerto, Escassi celebra de corazón que la abogada sonría de nuevo en el amor, firmando públicamente una tregua.

"Si está bien me alegro mucho por ella, de verdad. Espero que esté muy bien porque la quiero mucho" ha asegurado, desmarcándose de cualquier tipo de rencor. El colaborador admitió abiertamente que no ha tenido la oportunidad de descolgar el teléfono para hablar directamente con ella en los últimos días, pero insistió firmemente en su postura: "si está bien me alegro un montón".