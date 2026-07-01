Iñaki Urdangarin recibe su primer homenaje oficial tras cumplir condena acompañado por Ainhoa Armentia

Iñaki Urdangarin recibió un homenaje oficial organizado por el Comité Olímpico Español (COE) el pasado martes. La institución rindió tributo a los deportistas que representaron a nuestro país y compitieron al más alto nivel en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, una cita histórica en la que la delegación española logró cosechar un total de 17 medallas. Entre esos metales se encuentra el bronce que el entonces jugador del Barcelona consiguió con la selección nacional de balonmano, un éxito que marcó su carrera deportiva antes de su entrada en la Familia Real.

El solemne acto, convocado en la sede madrileña del COE para celebrar el trigésimo aniversario de aquella cita olímpica, contó con la presencia de un nutrido grupo de atletas y medallistas que lograron subirse al podio o alzarse con un preciado diploma olímpico en tierras estadounidenses. Durante la ceremonia, el presidente del organismo, Alejandro Blanco, fue el encargado de entregar personalmente un reconocimiento a los exdeportistas presentes, entre los que se encontraba el propio Urdangarin, quien ha agradecido el gesto de la institución que vela por el olimpismo en España.

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Esta aparición pública reviste una especial trascendencia, ya que se trata del primer homenaje de carácter oficial en el que participa el exyerno del rey Juan Carlos tras haber cumplido íntegramente su pena de privación de libertad. Cabe recordar que el exduque de Palma pasó casi cuatro años en la cárcel debido a su implicación en varios delitos de corrupción económica enmarcados dentro del conocido caso Noos. Su ingreso en prisión se produjo en el mes de junio de 2018 y, según los plazos legales, terminó de saldar la condena de cinco años y diez meses dictada por el Tribunal Supremo el pasado mes de abril de 2024.

A pesar de que este ha sido su primer reconocimiento como medallista en esta nueva etapa de su vida, no es la primera vez que pisa las instalaciones de la entidad olímpica recientemente. El pasado 10 de junio, Urdangarin acudió a la sede del COE para ejercer un rol completamente distinto. En aquella ocasión, presentó un novedoso método de desarrollo personal creado por la empresa en la que actualmente presta sus servicios. Dicho proyecto tiene como loable objetivo ayudar a los jóvenes talentos deportivos y a sus familias a gestionar herramientas fundamentales para trabajar la presión competitiva, fomentar la motivación intrínseca y proporcionar un sólido apoyo emocional ante las exigencias del deporte de élite.

Una vez concluida la ceremonia de entrega de reconocimientos, los asistentes pudieron disfrutar de un cóctel privado en las mismas instalaciones del comité. Durante este encuentro más informal, Iñaki Urdangarin estuvo acompañado en todo momento por su actual pareja, Ainhoa Armentia. Según los testigos presenciales, el exmarido de la infanta Cristina se ha mostrado muy relajado, charlando de forma distendida y compartiendo anécdotas y recuerdos de sus años de gloria deportiva con otros compañeros y grandes leyendas del deporte nacional que también acudieron a la cita.