Julia Janeiro, propietaria de su primera casa: el regalazo de 1.400 euros de sus padres

Julia Janeiro ha dado un paso fundamental en su vida personal al convertirse en propietaria de su primera vivienda a los 23 años. La joven fue captada este lunes por las cámaras de los medios de comunicación a la salida de una notaría en Madrid, acompañada por su padre, Jesulín de Ubrique. Horas más tarde, ella misma se encargaba de confirmar la noticia a través de sus perfiles públicos en internet, compartiendo su entusiasmo por este nuevo proyecto vital.

A través de Instagram, la creadora de contenido ha publicado un mensaje en el que relata sus sensaciones tras la firma. "No sabéis la ilusión que me hace poder escribir esto y sobre todo las ganas que tenía de contaros. Hoy me he convertido en propietaria de mi primera casa", ha confesado a sus seguidores. Asimismo, ha explicado que han sido meses marcados por los "nervios, papeleo y muchísima ilusión", dejando patente su intención de mostrar la evolución del inmueble para transformarlo en un verdadero hogar familiar.

El apoyo de sus padres en este proceso ha sido constante. Tras hacer pública la noticia, tanto María José Campanario como el diestro andaluz han querido tener un detalle muy especial con su hija para facilitar su adaptación a la independencia. El matrimonio ha sorprendido a la joven con un obsequio que no ha pasado desapercibido: un exclusivo robot de cocina de alta gama, concretamente el modelo Cookit, cuyo precio de mercado asciende a 1.399 euros.

Lejos de ocultar este presente, la joven ha presumido del electrodoméstico, que cuenta con tres modos de cocción y un amplio recetario. "Sé que me he hecho mayor cuando papá y mamá me regalan un Cookit para mi nueva casa", ha bromeado en sus redes sociales. Con esta actitud, ha querido adelantarse a las posibles críticas derivadas del elevado coste del aparato, demostrando madurez y sentido del humor ante el escrutinio público.

Esta nueva etapa consolida el cambio de rumbo que ha tomado la vida de la hija del torero en los últimos tiempos. Cabe recordar que, hace apenas dos meses, la joven ofreció su primera entrevista exclusiva en una conocida revista, abandonando de forma definitiva la férrea defensa de su derecho al anonimato que había mantenido ante la Justicia. Ahora, plenamente asentada como figura pública e influencer, compagina su exposición mediática con la construcción de su propio espacio personal en la capital de España.